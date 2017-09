Trump: Kina beordrer banker om å stopper all handel med Nord-Korea

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump signerte torsdag en presidentordre som inneholder en rekke nye sanksjoner mot Nord-Korea.

Det fortalte USAs president til media like før han skulle holde et møte med Sør-Koreas president Moon Jae-in og Japans statsminister Shinzo Abe under FNs generalforsamling torsdag.

Han forklarer at den nye presidentordren angriper Nord-Koreas handelspartnere. Enten det er enkeltindivid, virksomheter, eller finansinstitusjoner. Han omtaler det som et kraftig tiltak for å isolere landet.

– Finansdepartementet får nå myndighet til å angripe enhver utenlandsk bank som med visshet gjennomfører spesifikke transaksjoner i forbindelse med handel med Nord-Korea, sa Trump.

Overrasket over Kina



Han var klar på at målet er Nord-Korea helt uten atomvåpen, og at håpet er at de ved å strupe økonomien til landet vil kunne stanse utviklingen deres av slike våpen.

Samtidig opplyste Trump at Kinas sentralbank skal ha sendt ut ordre til alle landets banker om å stoppe all handel med Nord-Korea.

– Jeg vil takke president Xi Jinping for denne modige og noe overraskende hjelpen fra Kina, sa Trump.

Også EU har torsdag vedtatt nye sanksjoner mot Nord-Korea.

De nye sanksjonene fra USA og EU kommer i tillegg til nylig vedtatte sanksjoner i FNs sikkerhetsråd. De begrenser Nord-Koreas mulighet for å importere olje, men er ikke en full handelsboikott. Ifølge USAs utenriksminister Rex Tillerson har man fått indikasjoner på at landet begynner å mangle drivstoff.

MØTE: Presidentene Donald Trump og Moon Jae-in møttes i New York, torsdag. Foto: Evan Vucci , AP

Ønsker stabil løsning



President Moon sa tidligere torsdag, i sin tale til FNs hovedforsamling, at Sør-Korea ikke ønsker å se Nord-Korea bryte sammen, men at de er klare til å hjelpe hvis Nord-Korea endrer kurs og slutter med militære provokasjoner.

– Vi ønsker ikke å se et sammenbrudd i Nord-Korea. Vi vil ikke søke gjenforening gjennom assimilasjon eller kunstige virkemidler, sa Moon til FNs hovedforsamling.

Videre sier han at han vil ha en stabil løsning på konflikten med landet som ikke medfører risiko for sivilbefolkningen i noen av landene.

– Situasjonen rundt atomvåpenproblemet med Nord-Korea må håndteres med stødig hånd, slik at ikke spenningene øker uforbeholdent mye, eller uheldige militære sammenstøt finner sted.

STATSMINISTER: Japans Shinzo Abe (nummer to fra høyre) i forkant av møtet. Foto: Evan Vucci , AP

Roste Trumps lederskap

Den uttalelsen kommer to dager etter at Donald Trump truet med å utslettet Nord-Korea. Moon roset likevel Trumps tale foran dagens møte.

Også Japans statsminister ga i forkant av møtet med Trump og Moon uttrykk for takknemlighet overfor Trump.

– Vi er urolige etter at Nord-Korea nylig har sendt to missiler over vårt land. Vi vet at de kan ha atomstridshoder som er ti ganger kraftigere enn Hiroshima-bomben. Derfor vil vi takke Donald for lederskapet han har tatt i denne saken, sa Abe.

Donald Trump benyttet også anledningen til å si at ingen av USAs tidligere regjeringer har gjort noe med Nord-Korea-situasjonen.

– Det er derfor vi har det problemet vi har i dag.