Trump advarer mot nye trusler: Nord-Korea vil bli møtt med «ild og raseri»

Dersom Nord-Korea kommer med nye trusler mot USA, vil de bli møtt med «ild og raseri», varsler president Trump.

I et videoklipp publisert blant annet på NBC News’ twitterkonto, sier president Trump at følgende vil skje dersom Nord-Korea kommer med flere trusler mot USA:

– De vil bli møtt med ild og raseri som verden aldri har sett maken til, sier Trump i videoklippet.

Reaksjonen kommer samme dag som Nord-Korea har tatt et stort skritt videre for å realisere sitt mål om å bli en atommakt, ifølge en en konfidensiell rapport fra amerikansk etterretning.

Rapporten konkluderer med at det asiatiske landet har utviklet atomvåpen som kan passe inn i sine interkontinentale raketter. Det er ennå ikke kjent om regimet har testet den mindre designen, skriver Washington Post.

Funnene styrker bekymringene om at Nord-Korea mener alvor. Amerikanske tjenestemenn konkluderte i forrige måned med at hovedstaden Pyongyang også ligger langt fremme i arbeidet med å bygge en interkontinental ballistisk rakett som er i stand til å treffe byer på det amerikanske fastlandet, ifølge Washington Post.

Det har gått mer enn et tiår siden Nord-Koreas første atom-detonasjon, og mange analytikere trodde at det ville ta år før landets våpenforskere kunne designe et kompakt krigshode som kunne leveres med missiler til fjerne mål. Men rapporten, som er datert 28. juli, konkluderer med at denne kritiske milepælen allerede er nådd, skriver Washington Post. Rapporten er også omtalt av CNN.

Skjerper sanksjonene

FNs sikkerhetsråd vedtok i helgen enstemmig å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea som svar på utskytingen av ballistiske raketter. Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.

Det er anslått at denne handelen har en verdi på 3 milliarder dollar årlig. Tanken er at en drastisk reduksjon i samhandelen vil gi færre midler til bruk i atomvåpenprogrammet, skriver NTB.

USAs president Donald Trump har lovet at Nord-Korea aldri vil få lov til å true USA med atomvåpen. I et intervju kringkastet lørdag på MSNBC's Hugh Hewitt Show, sier den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H. R. McMaster at «Hvis de hadde atomvåpen som kan true USA, er det utålelig fra presidentens perspektiv», ifølge CNN.

Å fastslå nøyaktig omfang av Nord-Koreas kjernevåpen har lenge vært en utfordring for etterretningspersonell.

Nord-Korea er et lukket land med ekstremt hemmelighold. Landets våpenforskere har gjennomført fem kjernefysiske tester siden 2006.

Den siste er en 20 til 30 kilo-detonasjon 9. september i fjor. Den ga en sprengning som anslås å være opptil dobbelt så mye som bomben droppet i Hiroshima, Japan, I 1945, skriver Washington Post.