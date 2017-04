Truer med å senke amerikansk hangarskip

Mens det amerikanske hangarskipet «USS Carl Vinson» har kurs for farvannet utenfor Koreahalvøya, truer Nord-Korea med å senke det de karakteriserer som det amerikanske «dyret».

Samtidig får Australia en klar melding fra Pyongyang om at landet kan forvente et atomangrep fra Nord-Korea om den australske regjeringen blindt følger sin amerikanske allierte.

«Våre revolusjonære styrker er klare for å bekjempe og senkedet atomdrevne amerikanske hangarskipet et enkelt angrep», skriver det nord-koreanske regimets avis, Rodong Sinmun i en kommentar søndag.

Besøkte grisefarm



Saken er gjengitt på Al Jazeera som skriver at truslene ble fremsatt på side tre i avisen og etterfølges av en stor reportasje om Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, der han besøker en grisefarm.

To japanske marinefartøy skal også ha sluttet seg til følget av krigsskip rundt «USS Carl Vinson». Krigsskipene er offisielt på vei til det blir sagt å være en stor marineøvelse i de koreanske sjøområdene. Men ingen er i tvil om at dette er de den amerikanske presidenten, Donald Trump sin språkdrakt omtale som en «armada» som vil svare på en hver provokasjon som kan true amerikanske mål.

Krigsretorikken fra Nord-Korea har tatt en ukes pause, men tok seg alvorlig opp igjen ved truslene om å senke det amerikanske atomdrevne hangarskipet.

- Vi må opptre rolig og rasjonelt. Det har allerede vært nok snakke om styrke og konfrontasjon, var Kinas utenriksministers reaksjon på helgens trusler fra regimet i Nord-Korea.

Under et besøk i Hellas sa utenriksminister Wang Yi at «Kina er en sterk støttespiller for de kreftene som ønske en nedtrapping av atomtrusselen for å skape stabilitet og fred i regionen».

SLIK GÅR DAGENE: Samtidig som han truer omverdenen med atomangrep og krig, holder den Nord-Koreanske lederen, Kim Jong-un, moralen oppe hos sine undersåtter. Her inspiserer en gjeng med griseskrotter. Foto: AFP

Amerikaner arrestert



En koreansk-amerikansk mann i femti-årene skal ha blitt arrestert og holdes i forvaring av nord-koreanske myndigheter, melder det sør-koreanske nyhetsbyrået, Yonhap. Mannen skal ha oppholdt seg i Nord-Korea den siste måneden i forbindelse med bistandhjelp til det koreanske folket, og ble stoppet på den internasjonale flyplassen i Pyongyang. Ifølge, Yonhap, er tre amerikanere holdt i forvaring i Nord-Korea.

Som respons på «enhver utenlandsk aggresiv handling», har Nord-Korea gentatte ganger truet med å sende raketter mot det amerikanske fastlandet, noen eksperter mener Kim-regime i nord ikke har kapasitet til. Samtidig har Pyongyang truet med å angripe Sør-Korea og Japan, og har nå altså føyd til Australia på denne trussellisten.

Den siste reaksjonen fra regimet i Nord-Korea kom etter at Australias utenriksminister, Julie Bishop, uttalte at landet anså Nord-Koras atomprogram som en trussel.

Den amerikanske forsvarsministeren, James Mattis, sa før helgen at han ikke trodde på alle truslene som kom fra Pyongyang.

- Vi har alle hørt disse ordene gjentatte ganger. De er provoserende, men har vist seg tidligere bare å være tomme trusler som ikke bærer noen sannhet i seg, sier den amerikanske forsvarsministeren.