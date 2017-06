Tre amerikanere og en canadier fortsatt i Nord-Koreas arbeidsleire

Tre amerikanere og en canadier er fortsatt fengslet under svært vanskelige forhold i Nord-Korea. To av dem har sonet siden 2015.

Otto Warmbier døde tirsdag etter å ha blitt fraktet ut av Nord-Korea i et ambulansefly. For 17 måneder siden stod han gråtende i retten i Pyongyang og tryglet nordkoreansk rett om å redde livet hans og tenke på familien i Ohio.

Fortsatt sitter tre amerikanske menn fengslet i landet. Alle har koreansk familiebakgrunn. Det har også en canadisk prest som ble fengslet i Pyongyang i februar 2015. De fire er de eneste kjente vestlige fangene i Nord-Korea.

LIVSTIDSDOM: Bildet fra 16.desember 2015 viser den canadiske pastoren Hyeon Soo Lim mellom to vakter i Nord-Koreas høyesterett i Pyongyang. Foto: Kns , AFP

Pastoren Hyeon Soo Lim hadde vært mer enn 100 ganger i Nord-Korea da han ble pågrepet vinteren 2015. I desember samme år ble han dømt til å tilbringe resten av livet i fangeleir. Dette skjedde bare noen uker før 21 år gamle Otto Warmbier ble pågrepet i Pyongyang.

Pastoren forklarte i rettssaken at han hadde drevet humanitært arbeid og hjulpet nordkoreanere med å bli selvforsynt med grønnsaker. Han hadde også drevet hjelpearbeid på barnehjem for foreldreløse barn, sa han.

Humantiær hjelp



I følge Wikipedias oversikt er 12 av 17 amerikanske, canadiske og australske fanger som har vært pågrepet i Kim-diktaturet, løslatt.

Pastoren fra Canada forsvant da han var i Nord-Korea vinteren 2015 og det gikk mange måneder før det kom livstegn fra ham. I følge nordkoreanske myndigheter har han begått forbrytelse mot staten blant annet ved å bruke religion for å ødelegge det nordkoreanske systemet, spre negativ propaganda og spionere for Sør-Korea.

Avisen the Globe and Mail skrev noen måneder etter at pastor Lim forsvant at han og kirken hans drev omfattende humantiær virksomhet i Nord-Korea. Han var også involvert i forretningsvirksomhet og planla å kjøpe et av Pyongyangs største hoteller. Pastor Lim skal også ha jobbet for en totalt omlegging av landbruket som drives på eldgammelt vis.

I 2010 postet han en melding om at det lutfattige landet kunne bli evangelisert i løpet av få år. Den meldingen kan ha blitt skjebnesvanger for pastoren, som skal ha hatt kontakter høyt oppe i det nordkoreanske systemet.

I januar 2016 ble fangen Hyeon Soo-Lim intervjuet av CNN i Pyongyang. Reporter Will Ripley beskrev canadieren som barbert på hodet og tydelig sliten. Han hadde rene klær, men skoene bar preg av jobbing på jordene.

– Blikket hans beskriver ydmyk underkastelse, beskrev Ripley. Reporteren var sjokkert over den autoritære og foraktfulle måten de to vaktene behandlet ham på.

Graver i jorda



62-åringen som i vinter har hatt et møte med den svenske ambassadøren til Nord-Korea, fortalte CNN at han jobbet åtte timer seks dager i uken med å grave i jorden der det skulle plantes frukttrær. Han er fange i en arbeidsleir og har alltid to vakter rundt seg. I intervjuet forteller han at han har innfunnet seg med situasjonen og tenker at fysisk arbeid er bra for ham. Mens vaktene lytter ved døren - innrømmer han å ha trosset myndighetenes autoritet, system og regler.

I begynnelsen av mars hadde Hyeon Soo Lim et 40 minutter langt møte med Sveriges ambassadør Torkel Stiernhof i Pyongyang. Han fikk også ringe familien i Mississauga veds Toronto i Canada. Det tas som tegn på at en løslatelse kan nærme seg for pastoren som er dømt til livstids straff i arbeidsleir, skriver avisen the Star fra pastorens hjemby.

STRAFFELEIR: Amerikaneren Kim Dong Chul, eskorteres inn til et rettslokale i Pyongyang, i april 2016. Han dømmes til ti år i straffeleir. Foto: Kim Kwang Hyon Jon Chol Jin , AP

– Ingen vet om jeg får reise hjem noen gang, men det er mitt håp. Jeg lengter etter å se dem og menigheten min igjen, sa han i intervjuet med CNN.

Tre amerikanere



Pastoren er den eneste canadieren i nordkoreansk arbeidsleir. Etter løslatelsen av Otto Warmbier holder Kim Jung-uns regime tre amerikanere i arbeidsleire. Alle tre er beskyldt for å drive regimefiendtlig virksomhet.

Amerikanske Kim Dong-chul (64) har holdt ut nesten like lenge bak nordkoreanske murer som den canadiske pastoren. New York Times skriver at forretningsmannen er dømt til ti års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i oktober 2015 og dømt i april året etter. En måned før han ble stilt for retten, arrangerte nordkoreanske myndigheter en pressekonferanse der Kim beklaget at han forsøkt å stjele militære hemmeligheter på oppdrag fra Sør-Korea. Sørkoreansk etterrretning benekter enhver befatning med amerikaneren.



Kim Dong-chul driver i følge New York Times business i Nord-Koreas økonomiske sone.

PROFESSOR: Kim Sang-Duk som også kaller seg Tony Kim, ble pågrepet på vei ut av Nord-Korea i april. Foto: Facebook

Kim Sang-duk (58) som også kaller seg Tony Kim, ble pågrepet 21.april i år. Amerikaneren underviser ved Yanbian-universitetet i Kina og skal i mange år ha drevet humanitært arbeid i Nord-Korea.

I vår hadde han et engasjement ved Pyongyangs universitet for forskning og teknologi. Universitetet er i følge BBC finansiert av amerikanske og sørkoreanske kristne organisasjoner og elevene er barn av den nordkoreanske eliten. På vei ut av landet ble han stoppet. Hans kone ble ikke fengslet og oppholder seg i følge flere medier i Nord-Korea.

Også Kim Hak-song underviser ved teknologi-universitetet i Pyongyang. Han ble pågrepet 7. mai, og er ennå ikke dømt i nordkoreansk rett. Universitetet er det første privatfinansierte universitetet i Nord-Korea. Finansieringen kommer fra blant annet USA og Sør-Korea. BBC skriver at undervisningen skjer på engelsk. Mange av professorene har vestlig bakgrunn og studentene er i stor grad barn av landets elite.

Begge pågripelsene i år har skjedd mens forholdet mellom USA og Nord-Korea har vært spent. I april sendte president Trump hangarskipet Carl Vinson mot Korea-havet. Da hadde Nord-Korea testet missiler gjennom hele vinteren.

Reisebyrået Yong Pioneers Tours, som arrangerte reisen der Otto Warmbier deltok, tar ikke sjansen på å reise med flere amerikanere i det lukkede landet.

– Til tross for at vi konstant ba opp tillatelse til å besøke Otto, ble vi nektet enhver mulighet til å ha noen form for kontakt. Vi fikk bare forsikringer om at han hadde det ok. Vi vet fortsatt ingenting om hva som skjedde med ham mens han var fengslet. Det gjør at vi ikke lenger vil organisere reiser til Nord-Korea for amerikanske statsborgere, sier Troy Collings til avisen NKNews. Han er direktør for Young Pioneer Tours.

