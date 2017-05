Tidligere forhandlingsleder er bekymret over Trumps Nord-Korea-politikk

Christopher Robert Hill ledet USAs delegasjon i forhandlinger med Nord-Korea. Nå ser han med bekymring på den aggressive tonen Donald Trump har anlagt.

Hill, som har vært USAs ambassadør til Korea, Polen, Makedonia og Irak, ledet fra 2005 USAs delegasjon i sekspartsforhandlingene, som var et forsøk på å finne en løsning på Nord-Koreas atom- og rakettprogram. Nord-Korea trakk seg fra forhandlingene i 2009.

Hill var på en kort visitt til Oslo fredag, der han holdt et foredrag på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Med sin svært brede diplomatiske bakgrunn tegner Hill et bilde av Trumps utenrikspolitikk ut fra et amerikansk perspektiv der Barack Obama ble sett på som svak, noe som har resultert i en oppfatning av at verden har blitt et farligere sted.

Den nye administrasjonen baserer seg mer på uforutsigbarhet og instinkt, mener Hill.

FORHANDLET: Christopher Hill (R) og Nord-Koreas direktør direktør for Nord Koreas departement for amerikanske saker Li Gun på flyplassen i Pyongyang 21.juni 2007. Foto: Korea News Service, , Reuters

– Instinkt kan være ok i basketball, men ikke i utenrikspolitikken, påpeker han.

Han karakteriserer det som utrolig at man har en president som etter en samtale på «ti minutter» om temaet, innser at Nord-Korea-spørsmålet er mer komplekst enn han hadde trodd.

Usikkerhet

Han viser til utenriksminister Rex Tillerson, og andre i administrasjonen, som har uttalt at det er slutt på politikken som har basert seg på «strategisk tålmodighet».

– Hva er det de mener, spør Hill og svarer selv:

– Det er det ingen som vet.

Han påpeker at Trump ikke er sikker på hva han skal gjøre med Nord-Korea eller hvordan han skal gjøre det. Hill påpeker at Trump, under valgkampen, ville la Kina løse problemet. Men nå får Trump erfare at Kina har et mer komplekst syn på Nord-Korea enn USA.

– Hvis ikke Kina vil takle Nord-Korea, så gjør vi det selv, har Trump uttalt.

– Det er her problemet starter, sier Christopher Robert Hill som nå er dekanus ved Universitetet i Denver.

– Hvordan skal vi gjøre det selv, spør han, og viser til frasen om at «alle muligheter ligger på bordet», noe han karakteriserer som en pokermetafor som amerikanere bruker hele tiden.

Hill omformulerer sitt eget spørsmål og lurer på hva administrasjonen mener med å si dette.

– Jeg er litt bekymret for den aggressive tilnærmingen, sier han.

ULØST: Sjefsforhandler Christopher Hill snakker med journalister under en pause i sekspartsforhandlingene 11.februar 2007 i Beijing. Foto: Claro Cortes Iv , Reuters

Komplisert

En mulighet kan være et militært angrep.

Den tidligere ambassadøren, som også har vært assisterende utenriksminister for Øst-Asia, skisserer et grovt bilde av et scenario, hvis et angrep skulle være aktuelt.

Da vil man trolig angripe anlegg som har atomvåpen. Problemet med det, hevder han, er at USA ikke har hatt folk på bakken der de siste åtte årene, og at de derfor ikke kjenner detaljene rundt anleggene. Dermed vil et slikt angrep være komplisert.

Og fortsettelsen vil bli verre, advarer Hill.

For hvis USA angriper, hva gjør da Nord-Korea? Vil de angripe Sør-Korea? De er i besittelse av artilleri som kan nå 20 millioner sørkoreanere. Dermed må dette artilleriet tas ut i andre angrep. Spørsmålet er om det er mulig, før det er for sent for mange av de som bor i Seoul.

Skal dette artilleriet ødelegges og stoppes, påpeker den tidligere ambassadøren at Sør-Korea må varsles i forkant av et eventuelt amerikansk angrep, slik at det kan koordineres.

Da vil man møte på nye problemer.

20 millioner mennesker vil være i fare, spørsmålet er om Sør-Korea vil starte masseevakuering.

– Det er ikke veldig praktisk, sier Hill tørt, og påpeker at det er fare for at forholdet mellom USA og Sør-Korea kan bli satt flere tiår tilbake.

Konklusjonen til den tidligere forhandlingslederen er at et såkalt preventivt angrep vil møte enorme hindre.

Noe må gjøres

Han påpeker at man ikke skal se bort fra muligheter for cyberangrep, og Hill mener selv at dette er en potensiell angrepsform man må jobbe videre med.

Den tidligere forhandlingslederen har ikke inntrykk av at Nord-Korea ønsker forhandlinger.

Han mener at Nord-Korea vil ha atomvåpen av aggressive årsaker, og at USA må gjøre noe i skjæringspunktet mellom krig og fred for å sinke progresjonen i atomprogrammet.

For, som Hill påpeker, kan Nord-Korea i løpet av de neste årene muligens utvikle langdistanseraketter med atomstridshoder som kan nå USAs fastland.

På bakgrunn av det, stiller han et retorisk spørsmål.

– Tror du at en amerikansk president vil risikere et atomvåpenangrep mot USA?