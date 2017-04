Sør-Korea raser mot Trump

Donald Trump beskyldes for å antenne branner, skape usikkerhet og sette alliansen mellom USA og Sør-Korea i fare.

Da president Donald Trump ringte de politiske lederne i Kina, Japan og Tyskland for å lufte sin bekymring for situasjonen i Nord-Korea, og for å diskutere hvordan man skulle ordne opp i problemene med kommunistregimet til Kim Jong-un, kan Trump ha gjort en blemme.

President Trump unnlot nemlig å ringe til fungerende president i Sør-Korea, Hwang Kyo-ahn. Den politiske lederen i landet som ligger mest utsatt til i tilfelle et militært angrep fra Nord-Korea, og et land hvor folk begynner å engste seg for hva som kan komme til å skje den nærmeste tiden.

– Sør-Korea skulle aldri ha blitt ekskludert fra slike avgjørende og viktige diskusjoner, spesielt siden dette dreier seg om vår nasjons skjebne, står det i lederartikkelen i Joongang Daily, en av Sør-Koreas tre ledende aviser.

GLEMTE Å RINGE: Sør-Korea føler seg forbigått og mener det er uhørt at president Donald Trump ikke ringte landets president da Trump kjørte en ringerunde med Kina, Japan og Tyskland om Nord-Korea. Det har skapt store reaksjoner i Sør-Korea. Foto: AFP

Marginalisering av Sør-Korea



Tidligere utenriksminister i Sør-Korea, Song Min-soon, går lengre i siden kritikk av Trump-administrasjonen. Han advarer mot marginaliseringen av den sør-koreanske politiske ledelsen.

– Washington sprer usikkerhet og heller bensin på potensielle bål. Hvis dette fortsetter, kan det være alvorlig. Ikke bare for en anti-amerikanske oppblomstring, men for selve alliansen mellom USA og Sør-Korea, sier Song Min-soon i en kommentar gjengitt i Financial Times.

Det skal nå være en usikkerhet og frykt i store deler av befolkningen i Sør-Korea, spesidelt i hovedstaden, Seoul, som ligger bare seks mil fra grensen til Nord-Korea.

Sør-koreanerne frykter nå at landet kan havne i en krigssituasjon med Nord-Korea.

Tirsdag gled den atomdrevne ubåten USS Michigan inn til den sør-koreanske marinebasen i Busan, og ble hilst velkommen av allierte soldater. Bilder av ubåter og krigsskip skaper bekymring hos store deler av befolkningen.

– Årsaken er at USA er i ferd med å sette makt bak sine krav til Nord-Korea, og kanskje også det faktum at mange oppfatter USA som like uforutsigbare som Nord-Korea. Folk synes det vanskelig å finne ut av hvor denne situasjonen bærer hen, rapporterer Al Jazeeras korrespondent Divya Gopalan, i den sør-koreanske hovedstaden Seoul.

Ny president



Sør-koreanerne skal velge ny president 9. mai. Men det er ikke valget og innenrikspolitiske saker folk snakker om. Den spente situasjonen som på ny har oppstått på korea-halvøya, er det som opptar dem, ifølge Gopalan.

Det foregår nå hektisk diplomatisk virksomhet for å dempe spenningen uten at det nord-koreanske regimet eller den amerikanske administrasjonen «mister ansikt». I den japanske hovedstaden, Tokyo møttes de tre landene, USA, Sør-Korea og Japan, som står i front i ordkrigen med det nord-koreanske regimet.

Den amerikanske presidenten, Donald Trump, hadde mandag et telefonmøte med lederne i Kina og Japan. Ifølge den statlige kinesiske tv-kanalen, CCTV, skal Kinas president, Xi Jinping har fortalt Trump at Kina er sterkt imot Nord-Koreas atomvåpen-program og at han håper at «alle parter viser tilbakeholdenhet for å unngå å øke spenningen». Også den tyske forbundskansleren, Angela Merkel, skal ha vært på tråden med Donald Trump.

ARBEIDSLUNCH: President Donald Trump inviterte de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd til Det hvite hus. Temaet var Nord-Korea, den spente situasjonen og tøffere sanksjoner mot kommunistdiktaturet på den koreanske halvøya. Foto: AFP

Tøffere sanksjoner

I tillegg har president Trump vært i møte med de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd. Møtet fant sted i Det hvite hus og Trumps budskap var at sikkerhetsrådet måtte være forberedt på å innføre nye sanksjoner mot Nord-Koreas kjernekraft- og rakettprogram.

– Sikkerhetsrådet må være beredt til å innføre tøffere sanksjoner. Et fortsatt status quo er uakseptabelt. Nord-Korea er et stort problem. Et problem vi til slutt må finne en løsning på, sa Trump, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Amerikanske satellitter skal ha observert økt aktivitet rundt Nord-Koreas baser hvor regimet tester ut sitt atomvåpenprogram. Diktatoren Kim Jong-un har sagt at Nord-Korea befinner seg i siste fase for å kunne teste en intercontinental rakett av typen, ICBM.

Også i Washington er politikerne på tå hev. Ledelsen i forsvarsdepartementet, Pentagon, og toppbyråkrater har invitert senatsmedlemmer til en briefing om Nord-Korea i Det hvite hus, onsdag.

President Donald Trump har sagt at han vil øke det militære presset på Nord-Korea, mens han samtidig oppfordrer Kina til å bruke sin innflytelse på sin allierte nabo. Han har også bedt Kina om å gjøre slutt på bilaterale diplomatiske samtaler med Nord-Korea.

– Folk har gått med skylapper i flere tiår, det er på tide å løse problemet, er den enkle og direkte måten president Trump ordla seg på, ifølge nyhetsbyrået, AFP.