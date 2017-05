Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt missil

Ifølge sørkoreanske myndigheter har Nord-Korea avfyrt nok et missil.

Prosjektilet er ikke endelig identifisert, men skal ha blitt avfyrt fra østkysten mandag morgen lokal tid, melder AP.

En talsmann for japanske myndigheter sier at missilet tilsynelatende har landet i Japanhavet.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har innkalt til et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet.

Nyheten kommer kun et døgn etter at Kim Jong-un skal ha overvært en test av et nytt luftvernvåpen.

Tross omfattende internasjonale protester, har han ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA gitt ordre om at det skal masseproduseres og plasseres ut i hele landet.

