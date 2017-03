Sør-Korea: – Alt er klart for ny atomprøvesprenging i Nord-Korea

Intens overvåkning av et testområde for kjernevåpen, gjør Sør-Korea overbevist om at en atomprøvesprengning kan skje når som helst i Nord-Korea.

I flere uker har satellittbilder vist hektisk aktivitet på Punggye-ri-basen. Den ligger i et øde område i fjellene nordøst i Nord-Korea. Fredag meldte den sørkoreanske regjeringen i en pressemelding at alt er klar for en prøvesprengning i fjellene i Nord-Korea.

I følge CNN har satellittbildene avslørt at biler, personell og utstyr er fraktet inn på på anlegget. Det finnes tre tunneler i området og det skal ha blitt bygget to nye innganger.

Fem tidligere tester



Siste gang Nord-Korea gjennomførte en atomprøvesprengning, var i september i fjor. Da hadde overvåkning vist den samme hektiske aktiviteten i området i forkant. Sprengningen skjedde i en tunnel på dette anlegget. Rystelsene ble målt til 5,2 på Richters skala, som måler jordskjelvaktivitet.

Atomprøvesprengningen i september i fjor var den femte som Nord-Korea har utført siden 2006 og den andre i 2016. Det er 7360 kilometer fra testområdet i Nord-Korea til Norsars målestasjon i Norge. Det gjør at det tar rundt 11 minutter før signalene etter sprengningen fanges opp i Norge.

CNN skriver at deres kilder nå ser at aktiviteten har stanset. Det tolkes som om at jobben er gjort, forberedelsene er avsluttet og testen kan gjennomføres når som helst.

TESTOMRÅDE: Her er Norsars oversikt over de atomprøvesprengningene som er utført siden 2006.

Nord-Koreas leder Kim Jung Un og hans nærmeste medarbeidere har hatt en travel vinter og vår. Etter atomprøvesprengningen i september i fjor, var det stille helt til 12. februar i år. Da ble en mellomdistanserakett skutt ut over havet fra en mobilutskytingsrampe nordvest i landet.

Testen ble fordømt og internasjonale sanksjoner strammet til.

6. mars mars ble fire nye raketter testet, og det spekuleres i om en femte utskyting var mislykket.

19. mars, rett i etterkant av den amerikanske utenriksministeren Rex Tillersons Asia-reise, testet Nord-Korea den hittil sterkeste rakettmotoren de har produsert. Den kan i følge statlige nordkoreanske medier, bære en langdistanserakett og ble beskrevet som et gjennombrudd for landets rakettprogram.

Onsdag denne uken skal den foreløpige siste rakettoppskytingen ha endt i fiasko. Missilen ble skutt opp fra kystbyen Wonsan, og eksploderte etter få sekunder.

Advarer mot amerikansk aksjon



USA sendte i fjor et WC-135 fly til Korea. Flyet omtales som « The sniffer» og over området og samler luftprøver etter underjordiske tester. Flyets avanserte overvåkningsutstyr fanger opp partikler i atmosfæren etter atomprøvesprengninger.

Nord-Koreas leder Kim Jung Un har skremt amerikanerne med rakettprogrammet sitt, og truer med at landet om kort tid vil ha utviklet en rakett som kan bære et atomstridshode over Stillehavet mot USA.

CNN skriver at administrasjonene til Trump og tidligere president Barack Obama er enige om at det er veldig vanskelig å håndtere Nord-Korea.

Etter sin Asia-tur minnet utenriksminister Rex Tillerson om at de siste 20 årenes forsøk på å få Nord-Korea med på atomnedrustning har feilet. Privat skal amerikanske offiserer ha uttrykt stor skepsis til militær inngripen i landet. De mener det kan føre til et nordkoreansk angrep på Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Filmen under viser utskyting av en rakett fra ubåt. Filmen ble sendt ut av nordkoreanerne selv. Det antas at det viser en rakettest fra sent 2016.