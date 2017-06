Sønnen var i koma i Nord-Korea: – Vi fikk vite det for en uke siden

I over 17 måneder har sønnen Otto Warmbier vært holdt fanget i Nord-Korea. Nå ligger han i koma i hjembyen Cincinnati. Torsdag møtte en tydelig berørt far pressen.

– Det finnes ingen unnskyldning for hvordan Nord-Korea har behandlet sønnen vår, sa faren til amerikaneren på en pressekonferanse torsdag.

Fred og konen Cindy Warmbier har ikke hørt fra sønnen siden rettssaken ble holdt i hovedstaden Pyongyang i mars i fjor.

Kom hjem denne uken: Nord-Korea løslater amerikaneren Otto Warmbier

Den 22 år gamle amerikanske studenten ble løslatt denne uken etter mer enn 17 måneder i fangenskap. Han sonet en 15 års fengselsstraff med straffarbeid for «regimefiendtlige handlinger».

Foreldrene har ikke hatt en anelse om hvordan det har gått med sønnen.

– Det er bare en uke siden at vi fikk vite at han har vært i koma i et år, sa en tydelig berørt far torsdag.

Ble pågrepet i januar 2016: Nord-Korea har arrestert amerikansk student



Takket Trump

På pressekonferansen takket faren Trump-administrasjonen for at Otto har kommet hjem og blir behandlet på et sykehus i Cincinnati i deltsaten Ohio.

– President Trump ringte meg i går og spurte hvordan det gikk med oss. Det var en fin samtale og jeg glad for at han ville fortelle hvor mye de har arbeidet for å få sønnen vår hjem, sa faren.

KOM HJEM TIRSDAG: Den 22 år gamle amerikanske studenten som ble arrestert da han var på vei ut av USA i januar 2016, ble flydd hjem tirsdag denne uken. Han ble hentet av en ambulanse på Lunken flyplass. Foto: John Minchillo , AP

Etter en følelsesladet innledning svarte han på spørsmål fra salen. En av journalistene lurte på om han syntes Obama-administrasjonen har gjort nok.

– Kunne den forrige administrasjonen gjort mer? Jeg tror resultatet snakker for seg selv, svarte han.

Får behandling

Siden amerikaneren ble løslatt har det vært uklart hvilke skader han har og hvordan han havnet i koma.

– Selv om man tror på at han havnet i koma på grunn av en sovepille, noe vi ikke gjør, så er det nordkoreanerne har gjort helt forferdelig, sa Warmbier på pressekonferansen.

Han fortalte at moren til Otto har vært ved siden av sønnen hele tiden siden han kom hjem.

Nå får 22-åringen behandling på universitetssykehuset i Cincinnati, øst i delstaten Ohio. Torsdag uttalte en talsperson ved sykehuset at Otto lider av en alvorlig nevrologisk skade, ifølge CNN.