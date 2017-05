Slik foregår de hemmelige Nord-Korea-samtalene i Oslo

Samtalene i Oslo er det femte hemmelige møtet mellom representanter for USA og Nord-Korea det siste året - i et forsøk på å opprette ny dialog mellom landene.

Den hemmelige bak-kanalen mellom USA og Nord-Korea skal ha blitt etablert sommeren 2016. Denne uken har partene møttes i nærheten av Oslo. Det bekrefter talsmann for det svenske utenriksdepartementet Rasmus Eljanskog, overfor VG.

Rundt bordet sitter blant annet tidligere amerikanske tjenestemenn som var sentrale i atomforhandlingene med Iran.

Møtet i Oslo skal være det femte møtet mellom partene, i en såkalt Track 2-dialog, med personer som ikke direkte representerer de to lands myndigheter.

Tidligere har partene møttes i Berlin, Singapore, Beijing og Geneve, ifølge Washington Post.

Det forrige dialogmøtet ble holdt i november i fjor, like etter presidentvalget i USA.

Tidligere toppdiplomat



Medier i Sør-Korea har meldt at den amerikanske delegasjonen i Oslo ledes av den tidligere toppdiplomaten Robert Einhorn.

Inntil i 2013 var Einhorn spesialrådgiver for nedrustning i president Barack Obamas administrasjon. Han ble hentet til amerikansk UD at tidligere utenriksminister Hillary Clinton. Nå jobber han for tenketanken Brookings Institute i Washington.

Einhorn var sentral i utformingen av USAs politikk rundt Irans atomprogram og i forhandlingene mellom Iran og de faste medlemslandene i FNs Sikkerhetsråd, som førte fram til atomavtalen med Iran i 2015.

VG har foreløpig ikke lyktes med komme i kontakt med Einhorn.

På andre siden av bordet sitter trolig direktør for Nord-Amerika-avdelingen i det nordkoreanske utenriksdepartementet, Choe Son-hui.

Avisen Korea Herald peker i tillegg ut Suzanne DiMaggio fra tenketanken New America, som en viktig aktør i den amerikanske delegasjonen. Også Di Maggio var sentral i dialogen rundt atomavtalen med Iran, og har tidligere tatt til orde for å etablere en bak-kanal med Nord-Korea etter samme mønster som Iran-samtalene.

DiMaggio bekrefter overfor det svenske nyhetsbyrået TT at hun er i Norge, men ønsker ikke å kommentere samtalene.

Distanserer seg



Amerikansk UD forsøker imidlertid å distansere seg fra samtalene, og viser til at det er snakk om uoffisielle møter, uten tilknytning til regjeringen. Fra amerikansk side deltar tidligere diplomater, men Nord-Korea skal altså ha sendt toppembetsmenn til møtene.

– Slike møter holdes rutinemessig rundt i verden om en rekke ulike temaer, og skjer uavhengige av den amerikanske regjeringen, sier en talsmann for amerikansk UD til Reuters.

Et forsøk på å holde et møte i New York i begynnelsen av mars strandet etter drapet på Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam i mars og Nord-Koreas oppskyting av fire ballistiske missiler, skriver Washington Post.

– Kina håper samtalene vil gi et positivt bidrag til forholdet mellom de to landene, sier en talsmann for Kinas utenriksminister Shi Xiang, ifølge det japanske nyhetsbyrået TBS News.

Besøkte Oslo

Sist fredag var en annen av USAs aller fremste Nord-Korea eksperter i Oslo. Christopher Hill var i mange år USAs ambassadør i Sør-Korea. I 2005 ledet han forhandlingene på vegne av USA, da verdenssamfunnet forsøkte å få lederskapet i Nord-Korea til å oppgi sine atomprogrammer.

Hill deltok i et åpent møte på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Det er uklart om timingen var tilfeldig, eller om han også har et formelt eller uformelt oppdrag i kontakten med Nord-Korea.

Får svensk fange-hjelp



De siste månedene er ordkrigen mellom Nord-Korea og USAtrappet kraftig opp. Nylig uttalte president Donald Trump, at en «stor, stor konflikt» med Nord-Korea ikke kan utelukkes. Trump har gjort det klart at han ikke vil nøle med å gå til militært angrep på Nord-Korea dersom ikke landet slutter å true USA.

Pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus bekrefter samtidig at USA har bedt Sverige om hjelp til å få løslatt fire amerikanere som nå sitter fengslet i Nord-Korea.

– Sverige har et konsulært oppdrag for USA i Nord-Korea. Men jeg kan ikke spekulere hva møtene i Oslo handler om. Det er ikke vi som er ansvarlig for møtet i Norge, sier Rasmus Eljanskog.