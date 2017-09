Slik forbereder Hawaii seg på et mulig atomangrep fra Nord-Korea

HONOLULU (VG) Dersom Kim Jong-un sender en atomrakett mot Hawaii har innbyggerne og turistene der bare 12 til 15 minutter på å komme seg i dekning.

– Fra han avfyrer en rakett til den når oss vil det bare gå 20 minutter. Det vil ta fem minutter for vår Stillehavskommando å oppdage den, fastslå at den har retning mot Hawaii, og ringe denne telefonen for å varsle oss, sier Vern Miyagi, en tidligere militærgeneral som leder Hawaiis nødetat, Hawaii Emergency Managment Agency (HI-EMA), og peker på en svart telefon i et lite rom med mange data- og TV-skjermer.

To menn sitter foran hver sine skjermer og følger med. Normalt er de tre i rommet som måler rundt halvannen ganger fire meter. Alltid minst to.

– Ringer den telefonen, må den som er på vakt og tar telefonen beholde roen. Han må selv ta avgjørelsen om å trykk på alarmknappen. Det vil ikke være tid til å ringe meg for råd da. Dette vil være en kritisk fase hvor vi må handle raskt, slik at vi forhåpentligvis kan gi våre innbyggere 15 minutter på å finne et sted å søke tilflukt, fortsetter han.

Han har tatt imot VG inne i bunkersen etaten holder til i på innsiden av Diamon Head-krateret like utenfor byen Honolulu på øya Oahu. Krateret ble dannet da vulkanen, som en gang var aktiv, hadde et utbrudd for 300.000 år siden.

Nå er det et kjent mål for turister som vil gå til toppen for å se den vakre utsikten mot den verdenskjente stranden Waikiki, like nedenfor. Mindre kjent for de fleste, i alle fall turister, er at det er herfra de lokale myndighetene overvåker ting som potensielle orkaner, jordskjelv og vulkanutbrudd. Det er herfra de sender ut alarmen dersom en naturkatastrofe inntreffer.

IDYLL: Det er slik man er vant til å se Hawaii. Strandliv på Waikiki Beach i Honolulu. Her er det få som bryr seg nevneverdig om trusler om atomangrep mot USA. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Fra begynnelsen av november er det også herfra de vil sende ut en helt ny alarm dersom stillehavsøygruppen, som er en av USAs 50 delstater, blir utsatt for et atomangrep. Alarmen skal snart testkjøres for første gang over hele Hawaii.

– Naturkatastrofealarmen har en jevn lyd hele tiden, sier Miyagi og uler som en ulv, for å gi VG en forståelse av lyden.

– Den betyr at folk må skru på radio og TV for å få vite hva som skjer. Alarmen som skal varsle om et angrep vil ha lyd som går i bølger. Hører folk den, er det bare én ting som gjelder; komme seg i dekning, fortsetter han.

I tillegg til alarmen som vil ule over hele Hawaii, vil advarsler automatisk dukke opp på TV-skjermer og mobiltelefoner i området.

«THE BAT PHONE»: Det er denne telefonen som ringer dersom en atomrakett er på vei mot Hawaii. Da har man dårlig tid til å varsle befolkningen. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Situasjonen eskalerer

Det var mot slutten av fjoråret Hawaii bestemte seg for at det ville være fornuftig å være forberedt på et eventuelt atomangrep fra Nord-Korea, som ligger 7500 kilometer fra øygruppen. Landet, ledet av Kim Jong-un var kommet stadig nærmere å utvikle missiler som kunne nå helt hit, og atomstridshoder til å følge med.

– Siden har situasjonen eskalert hele tiden, og nå er den uklar. Vi tror ikke et angrep er spesielt sannsynlig, men vi ønsker å være forberedt, forklarer nødetatsjefen.

Hawaii er dermed den første delstaten i USA som har gjort konkrete forberedelser for et eventuelt atomangrep fra Nord-Korea. Det er også en stat som ligger betydelig nærmere enn Fastlands-USA.

Dagen før VG besøkte HI-EMA sendte Nord-Korea opp nok en interkontinental, ballistisk, missil. Den fløy over, og landet i havet øst for, Japan. Samtidig truet landet med å senke Japan med atomvåpen og redusere USA til «aske og mørke».

Uttalelsene kom etter nye sanksjoner fra FN, som USAs FN-ambassadør Nikki Haley har uttalt vil «kvele» Nord-Korea økonomisk. Samtidig har Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster nok en gang påpekt at det også finnes en militær mulighet for å løse konflikten med Nord-Korea.

Lederen for Hawaiis nødetat oppgir flere grunner til at han ikke tror et angrep kommer. Blant annet tviler han på Nord-Koreas evne til å treffe dem som et mål, og han tror at USAs antiballistiske missilsystem vil kunne skyte ned en rakett.

– Men til syvende og siste handler det for meg om at dersom han trykker på knappen er han død. Det vet han.

Vern Miyagi sier konsekvent «han». Ikke «Nord-Korea», eller «de». Bare «han». Og «han» er selvsagt Nord-Koreas president Kim Jong-un.

BUNKERS: Hawaii Emergency Management Agency holder til i Diamond Head-krateret, som er på innsiden av en dø vulkan. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

14 dagers strålingsfare

At Hawaii likevel nå er godt i gang med forberedelser handler om å være på den sikre siden. Miyagi påpeker at uhell kan skje. Misforståelser kan eskalere situasjonen enda mer. Da kan i verste fall en rakett bli avfyrt med hans innbyggere som mål.

Derfor driver HI-EMA nå med en informasjonskampanje rettet mot befolkningen og besøkende til de frodige stillehavsøyene, med de vakre strendene.

– Vi ønsker å lære folk hva de skal gjøre. Vi forteller dem at det viktigste er å søke tilflukt. Helst i en betongbygning. I en kjeller, eller midt i en stor bygning. Jo mer betong og jord du kan ha mellom deg og utsiden, jo bedre, sier Miyagi.

PRESIDENTER: Kim Jong-un og Donald Trump er midt i en ordkrig mange frykter skal bli til en krig med kjernefysiske våpen. Foto: Saul Loeb Ed Jones , AFP

Hans mål er at folk skal ha tenkt gjennom hvor de kan komme seg i ly når de er på vei til jobben, når de er på jobben og når de er hjemme. Med andre ord, uansett hvor de er.

I verste fall vil ikke folk kunne bevege seg utendørs på 14 dager på grunn av strålingsfare. Derfor oppfordres det også til å ha 14 dagers forsyninger av mat og drikke lagret, og at de har radio med FM- og AM-bånd tilgjengelig for å kunne lytte til råd fra myndighetene.

Og så er det viktig at folk forstår at det ikke vil være tid til å hente kona, eller barna, for å få dem med i sikkerhet.

– Derfor må man også ha en plan for hvor familiemedlemmer skal dra. Kommer det en bombe vil mange dø. Det er ikke til å komme unna, men har man en plan for hvor man skal dra vil mange også overleve.

FORKLARER: Vern Miyagi og obberstløytnant Charles L. Anthony fra Hawaii Emergency Management Agency forteller VG hvordan de forbereder Hawaiis innbyggere på et evenuelt atomangrep. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

– To galne typer

Oberstløytnant Charles L. Anthony er kommunikasjonssjef for Hawaiis nasjonalgarde. Han påpeker at under bombene i Hiroshima og Nagasaki i 1945 var det mange som døde fordi de ikke ante hva bombene var for noe. Ved å oppholde seg utendørs ble de utsatt for stråling, som etter hvert tok livet av dem.

– Mange tror nok de er sjanseløse og vil dø momentant i et atomangrep. Slik er det ikke. Mange vil overleve. Derfor er det viktig at de er bevisste på hvordan de skal forholde seg til et angrep, sier Anthony.

Ute på gata i Honolulu møter VG folk som tror de er sjanseløse dersom et atomangrep kommer.

– Om jeg har tenkt på hvor jeg skal søke tilflukt dersom alarmen går? Nei, det har jeg ikke. Jeg tenker vi alle er ferdige dersom de sender en atombombe vår vei. Det nytter ikke gjemme seg da, sier Dave Ames.

Han og kollega Rena Baker har røykepause fra fabrikken de jobber på. De har snakket mye om truslene fra Nord-Korea i det siste.

– Dersom det skjer vil jeg komme meg til familien min, og være med dem, sier Baker.

UROLIG: Haden James bor på Maui med kone og barn. Han liker ikke utviklingen mellom USA og Nord-Korea. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

En annen VG treffer, Haden James, forteller at truslene fra Nord-Korea gjør ham bekymret.

– Jeg bor i en liten landsby på øya Maui. Der har vi tilfluktsrom i en gymsal, men jeg tror ikke det vil være trygt nok, sier han.

Det er tydelig at Vern Miyagi og hans team fremdeles har mye å lære innbyggerne. Det er også noe av grunnen til at HI-EMA tar imot skoleklasser. Mens VG er på besøk hilser nødetatsjefen på elevene. En av dem spør om bygget Miyagi jobber i vil være trygt for stråling. Han svarer at her er det metervis med betong og jord mellom dem og utsiden, så dette er et trygt sted.

– Da kommer jeg hit, slår eleven fast.

SKOLEBESØK: Vern Miyagi snakker med elever , som er på besøk fra en lokal skole. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Drar ingen steder

Men det er ikke bare den første fasen, som handler om å få folk i sikkerhet, Miyagi og hans folk er opptatt av nå. Enda vanskeligere vil fasen etter at en bombe eventuelt har truffet være. Da må man finne ut hvor den traff, hvor kraftig den var og hvor strålingssonen er.

– Vi må finne ut hvor det er trygt å sende inn førstehjelp, og hvor det er for farlig. Dette skal vi etter hvert øve på sammen med alle instanser som vil være involvert.

Med ny alarm på plass, informasjonskampanje og etter hvert en egen øvelse innser HI-EMA at de kan komme til å skremme både fastboende og turister. Likevel mener Miyagi at det er viktig å vise folk at de tar dette på alvor. Han tror det vil være verre om folk ikke stoler på at de gjør jobben sin.

Turismen ser uansett ut til å gå bra. Juli i år var den beste juli-måneden for turisme noen gang på Hawaii.

Selv er nødetatsjefen klokkeklar på at Hawaii er et trygt sted.

– Jeg drar ingen steder. Dette er fremdeles det beste stedet i verden å bo og det beste stedet å besøke, smiler Mr. Miyagi.