Skjelvet i Nord-Korea var trolig naturlig

Flere observatorier har registrert et jordskjelv i Nord-Korea med en styrke på 3,4 lørdag formiddag. Tross at det skjedde i et atomtestområde, er det trolig naturlig.

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo og det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua var de første til å melde om skjelvet, og sistnevnte koblet det til muligheten for at det er en atomprøvespregning.

Styrke på jordskjelv: For å sammenligne styrken på jordskjelv bruker seismologene ulike skalaer. Den mest brukte skalaen i dag er momentmagnitude-skalaen, som fungerer for både små og store skjelv. Tidligere ble den mer kjente Richters skala mye brukt, men denne fungerer best på mindre jordskjelv. Kilde: Norsar

Samtidig skrev nyhetsbyrået AFP at «kinesiske eksperter mistenker en eksplosjon».

Ifølge Kinas seismilogisenter CENC er skjelvet sannsynligvis forårsaket av en eksplosjon som fant sted på samme lokasjon som forrige gang Nord-Korea prøvesprengte en hydrogenbombe. Det skriver Xinhua på Twitter.

Den sørkoreanske værtjenesten bekrefter også at skjelvet inntraff i dette området, men hevder på sin side at det trolig er snakk om et naturlig jordskjelv, melder NTB. De påpeker at de seismiske bølgene og mangelen på drønn fra skjelvet vitner om at det var naturlig.

NORSAR: – Etterskjelv



Ifølge US Geological Service er det foreløpig usikkert om skjelvet skyldes en naturlig hendelse eller eksplosjon.

De skriver om hendelsen at bølgeformene fra skjelvet er forskjellige fra de som tidligere har blitt registrert på stedet, og at dybden er vanskelig å fastslå, men holdes på 5 kilometer.

Det norske seismiske observatoriet NORSAR registrerte rystelsene i Nord-Korea lørdag og opplyser at skjelvet hadde en styrke på mellom 3,2 og 3,4.

– En sannsynlig forklaring er et etterskjelv eller en fjellskade som følge av den forrige store underjordiske kjernefysiske testen utført 3. september. Ytterligere analyse av signalene vil bli gjennomført, opplyser observatoriet.

Mulig naturlig

Sør-Koreas meteorologiske tjeneste sier ifølge nyhetsbyrået Yonhap at skjelvet ble registrert i området Kilju i nord i provinsen Hamgyeong, og at det sannsynligvis er et naturlig jordskjelv.

Da Nord-Korea detonerte det landet selv hevdet var en hydrogenbombe i september, ga det langt kraftigere utslag på jordskjelvmålingene, skriver NTB.

Den gang ble det registrert et jordskjelv med styrke 6, og de nærliggende landene var raskt enige om at det var et menneskeskapt skjelv.

Spent stemning



Det har den siste uken vært ekstra spent mellom Nord-Korea på den ene siden og USA og verdenssamfunnet på den andre.

USAs president Donald Trump truet under sin tale i FNs hovedforsamling tirsdag med «fullstendig å ødelegge Nord-Korea» dersom USA måtte forsvare seg. Han kalte også landets leder Kim Jong-un for en «rakettmann på selvmordsoppdrag».

Til svar kom Kim Jong-un med skarpt utspill fredag, hvor han sa at Donald Trump skulle få «betale inderlig» for sine fornærmelser. Han kalte samtidig Trump «sinnsforvirret».