Satelittbilder viser at Nord-Korea kan være klar for atomtest

Bilder tatt over et testområde i Nord-Korea viser at ny atomtest kan være nært forestående. Samtidig frykter Japan at saringass kan bli skutt opp i missiler.

– Det er mulig at Nord-Korea allerede har muligheten til å skyte opp missiler med saringass, sa Japans statsminister Shinzo Abe i det japanske parlamentet torsdag.

Nå viser satelittbilder tatt av overvåkingstjenesten 38 North at det kan ligge an til en ny atomprøvesprengning fra det nordkoreanske testområdet Punggye-ri, da hektisk aktivitet viser at det er forberedt og klart.

Også i september kom det melding om det samme, da fra det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Punggye-ri er et fjellanlegg som brukes til atomprøvesprengninger, og det ligger nær kysten nordøst i landet.

Ser endringer på bilder



38 North viser også til pågående aktivitet ved en tunnel, ny aktivitet i hovedadministrasjonsområdet og noen ansatte rundt kommandosenteret på testområdet.

– Aktiviteten i løpet av de siste seks ukene ser ut til å være de siste forberedelsene for en test, sier analytiker i 38 North, Joseph Bermudez til CNN torsdag.

Bermudez og hans kolleger har ifølge CNN siden slutten av februar i år sendt ut advarsler om økt aktivitet på testområdet.

– Vi ser på endringene fra bilde til bilde. Vi tar et bilde fra den siste tiden og sammenligner det med et bilde som er tatt for noen måneder siden, sier han.

Har utført prøvesprengninger tidligere



Torsdag fulgte landets leder Kim Jong-un med på en øvelse for en spesialstyrke, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

I forrige uke skjøt Nord-Korea opp en mellomdistanserakett i retning Japan.

Tidligere har Nord-Korea, til store protester fra verdenssamfunnet, utført fem atomprøvesprenginger.

Tre av dem har vært under Kim Jong-uns ledelse, og regimet hevder atomprogrammet kun skal brukes til selvforsvar.

Nord-Korea har trolig missiler som kan gjøre stor skade i Sør-Korea, men har foreløpig ikke lykkes med å utvikle et såkalt interkontinentalt ballistisk missil.

Nord-Korea er et av bare seks land som ikke har signert FNs kjemivåpenkonvensjon.