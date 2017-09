Professor om mulig amerikansk angrep på Nord-Korea: Massivt og overraskende

Skal Nord-Korea angripes, må det være et totalangrep der alt tas ut på en gang, inkludert lederen Kim Jong-un.

Det tror professor Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning, PRIO.

I går sa USAs forsvarsminister James Mattis at de har mange militære alternativer, og de har muligheten til å forsvare seg selv og sine allierte Japan og Sør-Korea fra ethvert angrep.

– Jeg tror ikke Mattis sa det som et ønske om å ødelegge Nord-Korea, men at de har den muligheten om det skulle bli nødvendig, sier Tønnesson.

Han tror atomvåpen er for drastisk, og derfor uaktuelt. Et massivt angrep som inkluderer å drepe Kim Jong-un og hele landets ledelse, er derimot mer sannsynlig.

– Dette har USA og Sør-Korea trent på mange ganger, også under siste felles øvelse nylig.

Slik kan et angrep bli

Samtidig som ledelsen tas ut, må det angripes på flere fronter, mener Tønnesson:

• De må prøve å ødelegge artilleriet som ligger inne i tunneler i fjellet. De er lagret på jernbaneskinner, slik at de raskt kan skyves ut og avfyres og rulles inn igjen. Artilleriet er i stand til å ødelegge Seoul. I tillegg til rakettoppskytninger og den siste atomprøvesprengningen, hadde Kim Jong-un en demonstrasjon av artilleriet sitt i sommer, der han rullet det ut på en strand og fyrte av.

• Atomanleggene må ødelegges. Risikoen med å bombe fra luften er at man treffer bomber som vil spre radioaktivitet. Kina er lite interessert i en slik løsning, fordi anleggene ligger nær grensen deres. Løsningen må være å gå inn på bakken og drepe alle som jobber der, slik at de ikke kan avfyre noen atomvåpen.

• Kommandosentralene må ødelegges slik at ikke ordre når frem. Med raketter, droner eller fly må man lamme hele kommunikasjonssystemet ved å ødelegge infrastrukturen.

Mattis sa at de hadde mange muligheter, men de har egentlig bare en, mener Tønnesson: Å gjøre alt på en gang.

Etterspill på bakken

– De må redusere skadene Nord-Korea rekker å påføre Sør-Korea, Japan og amerikanske interesser. Eneste mulighet da er en massiv respons som kommer overraskende på Nord-Korea. Drepe Kim Jong-un og alle lederne, ta ut alt artilleri og drepe de som jobber med atomanleggene.

Kinesiske militærkilder har sagt til Tønnesson at skulle en slik massiv respons komme, vil Nord-Korea holde i tre dager.

– Men, det kan meget vel bli et etterspill på bakken: Man kan måtte gå inn for å hjelpe sivilbefolkningen og da kan man komme til å møte motstand. Mange nord-koreanere tror på regimet sitt, og trolig har de som tror mest, best tilgang på våpen. Det kan bli en opprenskningskrig der man må nedkjempe motstand.

Tønnesson minner om at det er svært sterke grunner til å unngå en massiv respons. Han tror Mattis uttalelse er ment som en advarsel, en trussel, om at går dere lenger nå, kan det smelle.

Tror ikke det blir krig

– Jeg tror ikke Nord-Korea vil utløse det, men at de vil holde seg unna det de vet vil utløse krig. Derimot vil de nok bevege seg så nærme den grensen som mulig. Kim Jong-un vil fortsette å vise seg så sterk han kan og gå så langt han kan, uten å utløse angrep fra USA.

Faren nå er jo at begge beveger seg nærmest mulig grensen som utløser krig.

– Da kan en av partene oppfatte at den andre har gått til krig, uten at det var det de mente å gjøre. Og jeg må si meg enig med dem som påpeker at det er en dårlig personsammensetning både i Nord-Korea og USA for å unngå krig. Men jeg tror ikke det blir krig, fordi det forhåpentlig finnes ansvarlige personer nedover i systemet på begge sider, som vil sette en stopper for det. Men jeg innrømmer at engstelsen øker, vedgår Tønnesson.

Sør Korea ønsker for enhver pris å unngå krig, noe president Moon Jae-in ga tydelig uttrykk for i en telefonsamtale om situasjonen han hadde med Donald Trump.

– Selv med en kort krig der Nord-Korea bukker under, vil skadene på Sør-Korea være enorme.

Men foreløpig er det ikke tegn til panikk i Seoul, befolkningen tar det rolig.

Et varsel til omverdenen vil kunne være at befolkningen i Seoul flykter eller begynner å hamstre.