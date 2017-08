Pentagon: Nord-Koreas siste rakettutskyting ingen fare for USA

Ifølge Pentagon truet ikke Nord-Koreas rakettutskytning tirsdag amerikansk territorium.

Raketten som ble skutt opp fra Nord-Koreas hovedstad Pyongyang tirsdag morgen lokal tid skal ha vært en mellomdistanserakett, og skal dermed ikke ha utgjort noen trussel mot amerikansk territorium.

Uttalelsen kommer fra det amerikanske forsvardepartementet nesten et døgn etter at rakettutskytningen fant sted, melder NTB.

Nord-Korea: – Kan gjennomføre overraskelsesangrep mot USA

– De første vurderingene tyder på at det var et ballistisk missil med mellomlang rekkevidde (IRBM), heter det i uttalelsen.

– Ikke en trussel mot Guam

Det kommer også frem i uttalelsen at missilet ikke blir vurdert som noen trussel mot Nord-Amerika, og heller ikke mot øya Guam, som er et amerikansk territorium i det vestlige Stillehavet.

USA har både en marine- og en flybase på den strategisk plasserte øya.

I en uttalelse fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA heter det at missilet ble skutt opp som et svar på en felles militærøvelse mellom Sør-Korea og USA, melder Reuters.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået skal Kim Jong-un ha vært svært fornøyd med oppskytingen. Han skal videre ha uttalt at landet må gjennomføre flere missiltester mot Stillehavet..

Nord-Koreas eneveldige leder har tidligere truet med å sende raketter mot farvannet rundt Guam. Han varslet nylig at et slikt angrep skulle være klart til midten av august, og roste planene om å «omslutte Guam i flammer».

For to uker siden uttalte han imidlertid at før han eventuelt ville gi ordre om et angrep ville han «se litt mer på amerikanernes tåpelige og dumme oppførsel».

I uttalelsen fra KCNA heter det nå at missilet som ble skutt opp tirsdag morgen var det samme som Kim truet med tidligere, skriver AP.

ADVARTE: Japans statsminister gikk tirsdag ut og oppfordret innbyggerne som bodde i nærheten av missilets bane om å søke dekning og være forsiktige. Her fra Japans hovedstad Tokyo, hvor missilets bane blir vist på en stor skjerm. Foto: Kazuhiro Nogi , AFP

Japanske myndigheter varslet tirsdag om missilet som skal ha passert over nordlige Japan. Japans statsminister, Shinzo Abe, vurderte handlingen som en så alvorlig trussel at han valgte å advare innbyggerne Tōhoku-regionen nordøst i landet om å søke dekning og være forsiktige.

Les også: Slik ble Nord-Korea verdens 9. atommakt (VG +)

Fordømmer oppskytingen

Statsministeren fordømmer oppskytingen, og får selskap av blant andre Storbritannias Boris Johnson og USAs Donald Trump.

Sistnevnte gikk tirsdag ut med at USA holder alle muligheter åpne, og at Nord-Korea har signalisert forakt for sine naboer, for FN og for minimumsstandarden for akseptabel internasjonal oppførsel.

Uttalelsen var mindre fargerik enn da Trump uttalte seg om Nord-Korea tidligere denne måneden. Da ba den amerikanske presidenten Nord-Korea om å «ta seg sammen», ellers vil landet være så ille ute «som få andre nasjoner noen gang har vært».

Timer etter presidentens trussler gikk imidlertid USAs forsvarsminister James Mattis ut og avviste at krig er et alternativ, men understreket at administrasjonen er klare til å bruke militære midler om det skulle bli nødvendig.