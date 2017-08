Nordkoreansk general: – Trump forstår ikke alvoret

Trump forstår ikke alvoret i situasjonen, og han går Nord-Koreas soldater «på nervene».

Det er ordlyden i uttalelsen som er videreformidlet av Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA torsdag.

Kommentaren kommer fra den nordkoreanske generalen Kim Rak-gyom og er å finne i samme uttalelse som der Nord-Korea igjen truer med å sende raketter mot den amerikanske stillehavsøya Guam.

Full ordkrig: Lar seg ikke stoppe av Donald Trump

I uttalelsen heter det også at Trump kom med «nonsens» på «golfbanen». Trump var på sitt eget golfsted i New Jersey da han tirsdag truet Nord-Korea med «ild og vrede» om Pyongyang ikke stopper å true USA.

Japan: – Rett til selvforsvar

Under en sesjon i Japans nasjonalforsamling torsdag, sa forsvarsminister Itsunori Onodera at landets rett til kollektivt selvforsvar vil utløses dersom Nord-Korea skyter raketter mot Guam.

Amerikansk ekspert: Trumps Nord-Korea-retorikk betyr ingenting

Det innebærer at våpensystemet Aegis på japanske jagere vil bli aktivert, la han til. Aegis er et amerikansk system som Japan og flere andre allierte av USA besitter. Systemet kan blant annet brukes til å spore og skyte ned fiendtlige raketter.

Onoderas uttalelser er i tråd med den nylige endrede japanske forsvarspolitikken. Tidligere var politikken at Japan kun ville skyte ned raketter som har Japan som mål. En ny forsvarslov, som trådte i kraft i 2016, innebærer imidlertid at Japan kan forsvare USA og andre allierte hvis de angripes.

Dette er GUAM * Amerikansk øy i Mikronesia i det vestlige Stillehavet med litt over 160.000 innbyggere. *USA har en kombinert marine- og flybase på øya. Joint Region Marianas, som inkluderer Andersen Air Force Base og Naval Base Guam, huser blant annet ca. 6.000 soldater, rakettskjold, atomubåter og strategiske bombefly.

Forsker: – Skummel utvikling

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sier til NTB at det kan oppstå en farlig situasjon dersom Nord-Korea lar raketter slå ned i havet ikke langt fra Guam.

– Dette vil være en skummel utvikling. Hvis nordkoreanerne virkelig vil provosere verden og USA på denne måten, kan det fort oppstå en risiko for at noe går galt. Lander rakettene innenfor Guams territorialgrense, er konflikten jekket opp til et nytt nivå, sier Lodgaard til NTB.

BEKYMRET: Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, mener utviklingen i forholdet mellom USA og Nord-Korea er urovekkende, selv om det militært sett på bakken ikke er noe som har endret seg. Foto: Terje Bringedal , VG

Lodgaard ser en slik bruk av raketter som et forvarsel, ikke nødvendigvis om at Nord-Korea går til krig, men at de tidligere så provoserende og uforsonlige tiradene fra Pyongyang er i ferd med å bli avløst at konkrete og håndfaste handlinger.

– Krigsretorikk på en nytt nivå



FN-sanksjonene har ingen effekt, mener seniorforskeren. Han viser til at det har vært en rekke av dem opp gjennom årene, men at de ikke klarer å endre Nord-Koreas handlemåte.

– Den siste pakken med sanksjoner har som mål å kutte handelen med Kina med en tredel. Tallene viser imidlertid at samhandelen mellom Kina og Nord-Korea bare øker, nærmest uavhengig av hva omverdenen sier og gjør, sier han til NTB.

Får støtte fra forsker: Derfor har ikke sanksjonene positiv effekt

Lodgaard registrerer imidlertid at krigsretorikken nå er jevnt fordelt mellom partene.

– Før var Nord-Korea i en klasse for seg med sin absurde og provoserende ordbruk. Men nå har USA en president som også uttaler seg langt utenfor den diplomatiske allfarvei. Dette bringer krigsretorikken opp på et nytt nivå.