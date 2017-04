Nord-Korea: Vi er klare til å svare på enhver form for krig fra USA

Samtidig som USAs visepresident Mike Pence er på besøk i Sør-Korea varsler Nord-Korea ukentlige rakettester. Risikoen for krig er betydelig, mener norsk ekspert.

– Vi vil utføre flere missiltester på ukentlig, månedlig og årlig basis, sier Nord-Koreas viseutenriksminister, Han Son-Ryol, i et intervju med BBC.

Nord-Korea opplyser også at de vil reagere på «hvilken som helst type versjon av krig» fra USA, ifølge AFP.

– Hvis USA skulle våge å gå inn for en militær handling, er Nord-Korea klare til å svare på en hvilken som helst form for krig amerikanerne velger, sa Nord-Koreas viseambassadør til FN, Kim In-ryong, under en pressekonferanse i FN mandag.

Advarslene om nye fremtidige missiltester kommer til tross for de militære spenningene mellom USA og internasjonal motstand. Mandag advarte Pence Nord-Korea om at USAs tålmodighet er i ferd med å ta slutt.

BESØK: USAs visepresident Mike Pence besøkte grensen mellom Sør- og Nord-Korea mandag. Foto: Jung Yeon-je , AFP

– Tiden for strategisk tålmodighet er over. President Trump har gjort det klart at tålmodigheten til USA og våre allierte i denne regionen har rent ut, og vi ønsker å se forandring, sa Pence da han besøkte grensen mellom Sør- og Nord-Korea.

Visepresidenten fortsatte videre med at USA vil at Nord-Korea skal stanse utviklingen av atomvåpen, og kalte den gjentatte testingen av missiler uakseptabel.

Farlig situasjon

Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio), mener situasjonen er farlig.

– Det er fremdeles mulig at Nord-Korea vil prøve seg med nye rakettutskytninger denne måneder, og alle utspillene fra Trump blir det vanskelig for ham å ikke reagere på en ny provokasjon.



Tønnesson mener risikoen for en krig er betydelig.

– Det er mest sannsynlig at det ikke blir krig, men risikoen er likevel betydelig. Det ligger spesielt en risiko at vi vet at Nord-Korea ikke pleier å bøye seg for press.

Også oberstløytnant ved Forsvarets stabsskole, Palle Ydstebø, tror man fremdeles er et stykke unna en krig.

– Faren for et bevisst krigsutbrudd er lav fordi begge parter på dette tidspunktet har høy beredskap og styrker klare. Man kan aldri garantere seg mot at noe skal skje, men ingen av partene er egentlig interesserte i en krig.

Ydstebø tror likevel at militærøvelsen USA og Sør-Korea nå har på grensen til Nord-Korea kan eskalere konflikten.



– Man vet at ting kan komme ut av kontroll når det foregår slik aktivitet. Dersom en utilsiktet hendelse blir tolket feil kan dette eskalere til våpenbruk, men utifra tidligere erfaringer tror jeg også her at begge parter vil jobbe for å begrense våpenbruken til den episoden for å unngå en krig.

Bevisst spill

Ydstebø mener ordkrigen fra partene er nøye planlagt.

– Språkbruken kan skremme vettet av oss, men den er nøye kalkulert fra både USAs og Nord-Koreas side, sier Ydstebø.

Han legger til at utspillene likevel er med på å øke spenningen.

– Både USA og Nord-Korea har i utgangspunktet en aggressiv retorikk i denne sammenhengen. De er begge nødt til å respondere med et ordvalg som understreker at de tar forsvar på alvor. De utspillene vi ser nå er alle en del av spillet, sier han.

Asia-forsker Tønnesson mener det er flere ting som nå tyder på at Trumps militære rådgivere nå forstår hvor risikabelt et militært angrep på Nord-Korea vil være og at de derfor vil fraråde presidenten å bruke militære midler. Han mener denne måneden vi nå er inne i er avgjørende for USA. Når USAs og Sør-Koreas militærøvelse er avsluttet vil også beredskapen deres bli mindre. I tillegg får Sør-Korea ny president 9.mai.

– Trump kan regne med støtte fra den nåværende presidenten, men det er ikke gitt at den nye presidenten kan gi ham det samme. Derfor er Trump avhengig av å levere før den tid, forklarer forskeren.

Kina advarer

Samtidig som ordkrigen mellom USA og Nord-Korea fortsetter, advarer Kina mot å nøre opp under konflikten.

–Vi har alltid hevdet at alle parter bør unngå provoserende utspill som gjør situasjonen enda verre, sier Lu Kang, talsmann for kinesisk UD.

Senest på søndag forsøkte Nord-Korea å skyte opp et missil, men testen var mislykket. Rakett-testen kom dagen etter at det lukkede landet flekset militære muskler da de markerte fødselsdagen til Kim Jong-uns bestefar, og landets tidligere leder og grunnlegger Kim Il-sung. Her viste Nord-Korea frem rundt 60 missiler, blant dem det som mistenkes å være ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter.