Nord-Korea: Trump er sinnsforvirret

Donald Trump er «sinnforvirret» og landet han leder skal «betale inderlig» for truslene han kommer med. Det er den siste beskjeden fra Nord-Koreas Kim Jong-un.

Ordkrigen mellom Kim Jong-un og Donald Trump fortsetter. I et nytt utspill gjengitt av det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA langer førstnevnte ut mot sin amerikanske motpart.

Der kaller han Trump for «sinnforvirret».

Kalles skurk og gangster



I det samme intervjuet, gjengitt av AP, sier han at Trump er fullstendig uskikket til å være øverstkommanderende for et land. Han beskriver Trump som «en skurk og en gangster som er glad i å leke med ilden».

Disse karakteristikkene kommer rundt ett døgn etter at landets utenriksminister Ri Yong-ho møtte pressen utenfor hotellet sitt i New York:

– Hvis han tenkte han kunne skremme oss med lyden av en hund som bjeffer, så er det virkelig en hundedrøm, sa Ri.



Uttalelsen var en respons på Trumps trusler om å «fullstendig å ødelegge Nord-Korea» dersom de ikke føyer seg.

Erna Solberg ut mot Trump: – Håpløs

«Til siste slutt»



For Kim Jong-un har dette overbevist ham om at «veien jeg har valgt er riktig og at jeg må følge den til siste slutt», skriver AP.

Trump signerte torsdag en presidentordre som inneholder en rekke nye sanksjoner mot Nord-Korea. Han forklarte at den nye presidentordren angriper Nord-Koreas handelspartnere. Enten det er enkeltindivid, virksomheter, eller finansinstitusjoner. Han omtaler det som et kraftig tiltak for å isolere landet.

– Finansdepartementet får nå myndighet til å angripe enhver utenlandsk bank som med visshet gjennomfører spesifikke transaksjoner i forbindelse med handel med Nord-Korea, sa Trump.

Les også: Forlot salen i protest mot Trump

Samtidig opplyste Trump at Kinas sentralbank skal ha sendt ut ordre til alle landets banker om å stoppe all handel med Nord-Korea.

Nå er Kim Jong-un etter eget utsagn i tenkeboksen for hvordan reagere, men er klar på at Trump skal «betale inderlig for talen hvor han ber om total ødeleggelse» av Nord-Korea.