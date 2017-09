Nord-Korea truer med å gjøre USA til aske

Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA videreformidler trusler om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til «aske og mørke».

Truslene kommer etter at USA og Japan har støttet en FN-resolusjon som tar til orde for å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea etter regimets siste kjernefysiske test, ifølge Reuters.

Pyongyang ber også om at FNs sikkerhetsråd oppløses. De betegner rådet som «ondskapens redskap», og mener det består av «pengebestukkede» land som handler på ordre fra USA.

– De fire øyene i øyriket bør senkes ned i sjøen av en atombombe av Juche. Japan trenger ikke lenger å eksistere i nærheten av oss, heter det i en uttalelse videreformidlet av KCNA.

Juche er betegnelsen på Nord-Koreas statsideologi, som blander marxisme med en form for ekstrem nasjonalisme som ble lansert av statens grunnlegger Kim Il-sung, bestefaren til dagens leder Kim Jong-un.

Spenningene mellom Nord- og Sør-Korea har økt kraftig etter at Nord-Korea gjennomførte sin sjette, og hittil kraftigste, kjernefysiske prøvesprengning den 3. september.

FEIRER: Nord-Koreas leder Kim Jong-un deltar her på en feiring av kjernefysikerne som bidro til å gjennomføre prøvesprengningen av en hydrogenbombe som fant sted den 3. september. Foto: AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / STR /

Sanksjoner

FNs sikkerhetsråd vedtok mandag enstemmig en USA-utformet resolusjon om en ny runde med sanksjoner mot Nord-Korea. De innebærer forbud mot import av nordkoreanske tekstiler, og et tak på eksport av bensin til landet.

Og i går meldte New York Times at Sør-Korea har bestemt seg for å etablere en egen «halshuggingsenhet» innen nyttår.

Enheten skal ikke halshugge nordkoreanske ledere, men ble ifølge tjenestemenn i forsvaret beskrevet som en «halshuggingsenhet». Det er likevel et klart truende budskap Sør-Korea ønsker å formidle

Nord-Korea har reagert på FN-resolusjonen, som også ble støttet av vetomaktene Kina og Russland, med trusler om å ødelegge USA, Japan og Sør-Korea.

– La oss redusere USAs fastland til aske og mørke. La oss gi utløp for vår trass ved å mobilisere alle gjengjeldelsesmidlene som har blitt forberedt fram til nå, heter det i den nordkoreanske uttalelsen.

Nord-Koreas seneste trusler retter seg særlig mot Japan for «å danse etter pipen» til USA. Truslene refererer også til Sør-Korea som amerikanske «forrædere og hunder».

– Ekstremt provoserende

Japan reagerer sterkt på uttalelsen fra Nord-Korea

– Denne erklæringen er ekstremt provoserende og sjokkerende. Dette er noe som merkbart høyner regionale spenninger og er totalt uakseptabelt, sa Yoshihide Suga, stabssjef for den japanske regjeringen, på en pressekonferanse.

Nord-Korea har allerede kategorisk avvist FNs resolusjon om sanksjoner og står fast på å fortsette med sitt atomvåpenprogram til tross for internasjonalt press.

Nord-Korea anklager USA, som har 28.500 soldater i Sør-Korea, for å planlegge en invasjon og truer jevnlig med å ødelegge USA og dets allierte i Asia, skriver Reuters.

USA og Sør-Korea er ifølge nyhetsbyrået teknisk sett fortsatt i krig med Nord-Korea, siden Koreakrigen endte med våpenhvile og ikke en fredsavtale.