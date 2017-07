Nord-Korea skal ha prøveskutt ny missil

Missilet skal ha landet i utenfor Japan, i landet økonomiske havsone, ifølge japanske medier.

Pentagon bekrefter at de har registrert det som omtales som en oppskytning av en ballistisk missil fra det asiatiske diktaturet, skriver Independent.

Dette kommer dager etter at en hemmelig Pentagon-rapport avslørte at nordkoreanernes våpenutviklere snart vil være i besittelse av raketter som kan krysse Stillehavet og treffe amerikansk jord.

Missilet skal ha landet i Japans økonomiske havsone, områder hvor en kyststat har rettigheter over naturressursene i sjøen, skriver japanske medier. Sonen strekker seg 200 nautiske mil utenfor den japanske kysten.

Den japanske statsministeren Shinzo Abe har hasteinnkalt til et krisemøte i de nasjonale sikkerhetsrådet.

– Jeg har mottatt informasjon om at Nord-Korea igjen har foretatt en oppskytning. Vi vil analysere informasjonen, og gjøre vårt ytterste for å beskytte det japanske folket, sier statsministeren.

Raketten skal ha blitt avfyrt like før midnatt japansk tid – i firetiden norsk tid.

Den militære tilspissingen mellom de to landene fortsetter i takt med opplysninger om at Nord-Koreas kjernefysiske program skrider frem, og stadige prøveoppskytninger – senest tidlig juli.

For snaue tre uker siden advarte USAs FN-ambassadør i Sikkerhetsrådet at amerikanerne var villige til å agere med militærmakt, hvis nødvendig. Dette var kort tid etter at Trump hadde uttalt at hans tålmodighet med Koreahalvøyas brysomme nabo er slutt.

En siste barriere for det totalitære regimet er å konstruere en missil som er kapabel til å penetrere det øverste laget i atmosfæren uten å gjøre skade på stridshodet.

Ifølge kilder nær etterretningsrapporten er nordkoreanerne på god vei til å klare dette.