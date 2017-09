Nord-Korea møter massiv fordømmelse

NATO mener prøvesprengingen er et åpenbart brudd på FN- resolusjon.

Like rundt klokken 05.30 natt til søndag norsk tid, gjennomførte Nord-Korea nok en atomprøvesprengning.

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg fordømmer på det sterkeste Nord-Koreas prøvesprenging.

Stoltenberg mener dette er et åpenbart brudd på FNs sikkerhetsråds resolusjon, og sier at NATO er bekymret for Pyongyangs destabiliserende oppførsel.

– Jeg oppfordrer Nord-Korea til å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, skriver Stoltenberg i en uttalelse.

Oppfordrer til «strengest mulig straff»

Russland, Kina og Sør-Korea fordømmer også på det sterkeste at har Nord-Korea ignorert det internasjonale samfunnet og gjennomført en ny atomprøvesprengning.

– Nord-Korea har ignorert den vidtrekkende motstanden i det internasjonale samfunnet og igjen gjennomført en kjernefysisk test. Kinas myndigheter uttrykker kraftig motstand og sterk fordømmelse av dette, heter det i en uttalelse fra kinesisk UD, melder NTB.

I Sør-Korea oppfordrer president Moon Jae-In til «strengest mulig straff» mot Nord-Korea, inkludert nye FN-sanksjoner.

– Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak, inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.

Videre siterer han presidenten på at Sør-Korea vil drøfte mulighetene for å utplassere «det kraftigste den amerikanske hæren har i sitt arsenal». Dette kan muligens referere til taktiske atomvåpen, som ble trukket tilbake av Washington i 1991.

Chung Eui-Yong hadde om lag en time etter den nordkoreanske prøvesprengningen en 20 minutter lang telefonsamtale med USAs sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Ønsker forhandlinger

Også Russland fordømmer på det sterkeste den seneste utviklingen i Nord-Koreas kjernefysiske våpenprogram.

– Pyongyangs seneste demonstrative avfeiing av kravene i de relevante resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, og gjeldende normer og internasjonale lover, fortjener den kraftigste fordømmelse, heter det i en uttalelse fra russisk UD.

Videre sier de at det er viktig å beholde roen, og at det essensielt å unngå å eskalere spenningen på koreahalvøya ytterligere.

– Vi ber alle interesserte parter om å umiddelbart gjenopprette dialog og forhandlinger, som er den eneste mulige utveien for en løsning på problemene på koreahalvøya, heter det i uttalelsen.

Samtidig insisterer de på at Moskva fortsatt forplikter seg til et felles russisk-kinesisk forslag, som skal få Pyongyang til å slutte med våpentestene sine mot at USA suspenderer sine militærøvelser i regionen, melder NTB.

Samarbeid med USA

Japanske myndigheter bekreftet tidlig søndag morgen at Nord-Korea hadde gjennomført en kjernefysisk test.

– En atomprøvesprengning er fullstendig uakseptabel, sier Japans statsminister Shinzo Abe ifølge AFP.

UTILGIVELIG: Japans statsminister Shinzo Abe speaks gikk kraftig ut og fordømte prøvesprengningen som «fullstendig utilgivelig» og «fullstendig uakseptabel». Foto: Takaki Yajima , AP

Natt til søndag norsk tid, før den mulige prøvesprengningen ble kjent, snakket USA president Donald Trump med Japans statsminister Shinzo Abe om truslene fra Nord-Korea.

De to statslederne skal ifølge Reuters snakket sammen på telefon, og blitt enige om å samarbeide tett for å øke presset mot Nord-Korea.

– Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet, for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.

Det var den tredje samtalen mellom de to lederne siden myndighetene i Pyongyang sist tirsdag fyrte av et ballistisk missil over den japanske øya Hokkaido.

– Kan få en langvarig krise

Dette er sjette gangen Nord-Korea gjennomfører en slik test og prøvesprengningene natt til søndag var klart sterkere enn tidligere tester. Forrige test fant sted i september i fjor.

Ifølge japanske eksperter tyder kraften på jordskjelvene på at bomben kan ha vært opptil ti ganger kraftigere enn den de testet i fjor, ifølge japanske eksperter.

Forsker ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO), Stein Tønnesson forteller at vi kan vente oss mange år med Korea-krise.

– Det er tydelig at Nord-Korea på ingen måte er innstilt på å bøye seg for internasjonalt press. Det gjenstår mye testing før de kan ha en troverdig avskrekking her, så dette tyder på at vi kan få en langvarig krise, sier Tønnesson til VG.

Han peker på at det skaper trøbbel også for Japan, Kina og Russland.

– Andre land kommer til å ha et konstant dilemma for hvordan man skal reagere. Et militært angrep er for risikabelt. Det ser ikke ut til at sanksjonene virker, og det er vanskelig å få på plass en forhandlingsløsning, sier Tønnesson.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Sverre Lodgaard, mener den eneste mulige løsningen som nå står igjen, er å forhandle med Nord-Korea.

– Dette er en påminnelse om at måten man har forholdt seg til dette problemet på til nå, ikke duger. Sanksjonene virker ikke etter hensikten så lenge det ikke er noen mulighet for at de kan heves, sier Lodgaard til VG.

Han viser til at det har blitt forhandlet med Nord-Korea tidligere, og at landet, selv om forhandlingene ikke lyktes, sakket farten når det kom til å utvikle atomprogrammet.