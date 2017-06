Nord-Korea løslater amerikaneren Otto Warmbier

Amerikaneren sonet en 15 års fengselsstraff med straffarbeid for «regimefiendtlige handlinger».

Ifølge USAs utenriksminister Rex Tillerson er 22 år gamle Otto Warmbier på vei tilbake til USA for å gjenforenes med familien.

Ble pågrepet i januar 2016: Nord-Korea har arrestert amerikansk student

Skal ha vært i koma i ett år

I en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået AP sier Tillerson at det amerikanske utenriksdepartementet har fått gjennomført Warmbiers løslatelse på Donald Trumps oppfordring.

Warmbier er student ved University of Virginia, og kommer fra Cincinnati. I mars i fjor ble han dømt til 15 års fengsel med straffarbeid etter å ha forsøkt å stjele et propagandabanner.

Ifølge Washington Post har Warmbier vært i koma et drøyt år, siden like etter rettssaken i Pyongyang i mars i fjor.

Tillerson vil ikke kommentere Warmbiers medisinske tilstand.

Ifølge Tillerson skal det amerikanske utenriksdepartementet fortsette å diskutere løslatelsen av tre andre amerikanere som sitter fengslet i Nord-Korea.

Warmbiers foreldre sier til CNN at sønnen har blitt evakuert på grunn av helsetilstanden sin.

– Brutaliteten og terroren nordkoreanerne har påført Otto og Warmbier-familien er over, sier de til kanalen.

Bakgrunn: Warmbiers foreldre ber Trump om hjelp

Dennis Rodman er også i Nord-Korea

Kunngjøringen om at Warmbier løslates kommer samtidig som tidligere basketproff Dennis Rodman er på besøk i Nord-Korea. Han har tidligere fått mye oppmerksomhet for sitt vennskap med Kim Jong-un.

Nordkoreanske myndigheter har bekreftet overfor CNN at Rodman er ventet til landet.

Ifølge Washington Post har det vært spekulasjoner rundt at Rodman er i Nord-Korea for å delta i løslatelsen av fire amerikanere som sitter fengslet i Nord-Korea, blant annet Warmbier.

Samme avis skriver at det har vært flere uoffisielle samtaler mellom USAs administrasjon og Nord-Korea for å bedre dialogen mellom de to landene. Det er uklart om Rodmans besøk til Nord-Korea er blant forsøkene på dette, og Rodman har så langt ikke kommentert dette etter han ankom Nord-Korea.

– Jeg kommer til å diskutere oppdraget mitt når jeg drar tilbake til USA, sa han til reportere som møtte han på flyplassen i Beijing.

Ifølge CNN avkrefter Rodman at han er i Nord-Korea for å ta opp Warmbier og tre andre amerikaneres saker.

– Det er ikke det jeg er her for nå. Min hensikt er å dra dit og prøve å se om jeg kan bringe sport til Nord-Korea.

På spørsmål hvorvidt Trump kjente til turen til Nord-Korea, svarte Rodman dette, ifølge Washington Post:

– Jeg er sikker på at han er glad for at jeg er her for å forsøke å oppnå noe vi begge trenger.