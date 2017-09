Nord-Korea: Kina kaller Trumps handelstrussel «uakseptabel» og «urettferdig»

Som et ledd i sansksjonene mot landet vil USA vurdere å stoppe handel med alle land som driver handel med Nord-Korea.

Natt til søndag norsk tid testet Nord-Korea en hydrogenbombe. En rekke verdens ledere fordømte testen, blant dem President Donald Trump.

På søndag skrev han på Twitter at USA vurderer å stoppe «all handel med ethvert land som gjør handel med Nord-Korea».

Nå får presidenten svar fra den kinesiske presidenten, som mandag morgen uttaler at trusselen både er uakseptabel og urettferdig, skriver nyhetsbyrået AP.

– Dette er en situasjon hvor vi på den ene siden prøver vi å løse denne saken fredelig, men på den andre siden er våre egne interesser offer for sanksjoner og satt i fare, sa Geng Shuang, pressetalsmann i det kinesiske utenriksdepartementet, på en pressekonferanse i Beijing mandag morgen.

– Dette er verken objektivt eller rettferdig, fortsatte han ifølge AP.

Nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i et dokument som BRICS-landene utarbeider. Dokumentet viser at landene sterkt fordømmer Nord-Koreas atomvåpentest, men at problemet med landets atomprogram kun kan løses gjennom fredelige samtaler, skriver Reuters.

– Vi er dypt bekymret for den pågående spenningen og atomvåpensaken på den koreanske øya, står det i dokumentet.