Nord-Korea: – Kan gjennomføre overraskelsesangrep mot USA

Kim Jong-un overvar fredag oppskytingen av det som skal være et interkontinentalt ballistisk missil, og han likte det han så.

Nyhetsbyrået AP gjengir en melding fra det Nord-Koreanske regimet.

Landets diktator Kim Jong-un uttrykker ifølge denne «stor tilfredsstillelse» med prøveoppskytingen han overvar fredag kveld.

– Lederen kan stolt melde at testen bekreftet at hele USAs fastland er innen rekkevidde, heter det.

I meldingen hevdes det også at de nå kan gjennomføre overraskelsesangrep med rakettene. Dette er illevarslende, ettersom de teoretisk sett kan lastes med atomvåpen.

Les også: Slik beskytter USA seg mot Kims missiler

Saken fortsetter under bildet

FØRSTE GANG: Slik så det ut da Nord-Korea prøveskjøt den interkontinentale modellen tidligere i juli. Foto: , AP

Reagerte umiddelbart

Raketten fløy omtrent tusen kilometer før den landet i Japanhavet, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

– USA fordømmer testen og regimet som har gjennomført dem, sier landets president, Donald Trump, i en uttalelse fredag kveld.

Sør-Koreas president Moon Jae-in kalte kort tid etter testen inn til et nattlig krisemøte.

Umiddelbart etter rakettoppskytingen gjennomførte de to landene en felles militærøvelse.

Så du denne? Her oppdager journalisten en skjult hotelletasje i Nord-Korea

Saken forsetter under videoen

Kan nå storbyer

Nord-Korea selv hevder raketten kan nå fastlands-USA.

En ekspert AP har snakket med bekrefter deler av dette bildet.

David Wright, fysiker og en av lederne i det globale sikkerhetsprogrammet til Union of Concerned Scientists sier raketten har en teoretisk rekkevidde på over 10 000 kilometer, noe som gjør at den kan nå amerikanske storbyer som Los Angeles og Chicago.