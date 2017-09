Nord-Korea hardt ut mot USA: – En krigserklæring

Nord-Koreas utenriksminister kaller Donald Trumps siste trussel for en krigserklæring – og sier Nord-Korea reserverer seg retten til å skyte ned amerikanske bombefly.

Den nordkoreanske utenriksminister Ri Yong-ho uttalte i ettermiddag også, ifølge BBC, at Nord-Korea har reservert seg retten til å skyte ned amerikanske bombefly – også når de ikke er i Nordkoreansk luftrom. Utenriksministeren uttalte også til presseoppbudet i New York at verden tydelig måtte huske at det var USA som først erklærte krig mot Nord-Korea.

Nord-Koreas våpenprogram Utviklingen i år: * 6. mars: Nord-Korea avfyrer fire ballistiske raketter i det de sier er en øvelse på et angrep på USAs baser i Japan. * 7. mars: USA begynner utplassering av THAAD-systemet i Sør-Korea. * 14. mai: Nord-Korea avfyrer en ballistisk rakett som flyr 700 kilometer før det lander i Japanhavet. * 4. juli: Nord-Korea avfyrer et ballistisk missil som flyr 930 kilometer før det lander i Japan-havet. Pyongyang sier det dreier seg om en interkontinental ballistisk rakett. * 28. juli: Nord-Korea avfyrer en ny ballistisk rakett som ifølge Pentagon flyr om lag 1.000 kilometer før det lander i Japan-havet. * 29. august: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett som flyr over Japan før den lander i Stillehavet. * 3. september: Nord-Korea prøvesprenger det landet selv hevder er en hydrogenbombe. Dette er landets sjette atomprøvesprengning. Kilde: NTB

Utenriksministeren var på talerstolen i FN-bygningen i New York lørdag, og truet USA med utslettelse.

Det var kort tid etter at Pentagon meldte at USA har sendt bombefly som er nær Nord-Korea.

Motivet med dette var å vise at president Donald Trump «har mange militære muligheter til å kunne overvinne enhver trussel», melder Pentagon.

– Ingen andre enn Trump selv er på selvmordstokt. I tilfelle uskyldige mennesker i USA dør på grunn av dette, er det Trump som er fullstendig ansvarlig, sier utenriksministeren med referanse til Trumps utsagn om at «Rocket Man er på et selvmordstokt for seg selv og sitt regime.»

Det store overblikket: Slik ville en krig mellom Nord-Korea og USA sett ut (VG +)

Ri Yong-ho hevdet at det er USA og Trump som vil bli utslettet – ikke Nord-Korea.

– Hvis USA viser noe tegn til å halshugge Nord-Korea, kommer vi til å svare med nådeløse, preventive handlinger, sa han.