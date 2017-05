Nord-Korea har avfyrt nytt missil

Kim Jong-un fortsetter å provosere med nok en missiltest.

Kun en drøy uke etter at Nord-Korea gjennomførte en «vellykket» test av en mellomdistanserakett, har landet skutt opp nok et ballistisk missil natt til mandag norsk tid.

Dette er den niende missiltesten hittil i år - til tross for omfattende internasjonale protester og vedtatte sanksjoner i FNs sikkerhetsråd.

Ifølge amerikanske myndigheter er det snakk om en kortdistanse-rakett, som fløy i omkring seks minutter før den landet i Japanhavet.

Japanske myndigheter fordømmer oppskytingen.

– Landet vårt kan aldri tolerere gjentatte provokasjoner fra Nord-Korea, sier talsmann Yoshihide Suga.

Tidligere denne måneden:

Missilet skal ha blitt avfyrt fra østkysten av landet mandag morgen lokal tid.

Det er uklart om oppskytingen var vellykket, men Sør-Koreas president Moon Jae-in har innkalt til et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet.

Nyheten kommer kun et døgn etter at Kim Jong-un skal ha overvært en test av et nytt luftvernvåpen, som han ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA har gitt ordre om at det skal masseproduseres og plasseres ut i hele landet.

FNs sikkerhetsråd har allerede vedtatt seks resolusjoner med sanksjoner mot Nord-Korea, uten at det har ført til at landet slutter med oppskytingene.

USAs president Donald Trump og hans administrasjon har vekslet mellom å true med at de vil ta i bruk alle midler, hvis nødvendig, mot Nord-Korea og å strekke ut en forhandlingsvillig hånd.

