Nord-Korea feirer barnas dag med krigstrening

Barneskoleelever markerer dagen med hinderløype og granatkasting. Det hele med et tregevær spent fast på ryggen.

AFP har vært til stede på arrangementet holdt av Pyongyang grunnskole nummer 4 i Nord-Korea. Anledningen er at landet feirer «barnas dag» denne tirsdagen.

– Hensikten er å gi barna pågangsmotet til å forsvare vårt land når de er voksne, og å forberede dem fysisk å mentalt til å beseire enhver fiende, sier læreren Ri Su-Ryon til nyhetsbyrået.

Dette skal barna gjøre mens de lærer om «Songun», den nord-koreanske militæret først-politikken, slik at de kan beskytte landets øverste leder, Kim Jong-un.

– Må forsvare vårt land

På bilder fra arrangementet ser man smilende barn bevæpnet med treningsvåpen forsere hindre, kaste øvelsesgranater, drive tautrekning og opptre i dansenumre.

Etter å ha gjennomført hinderløypen fortalte Myong Hyon-Jong (10) at hun vil verve seg til forsvaret når hun blir gammel nok.

– Vi må forberede oss på å forsvare vårt land, sier hun til AFP.

Læreren Ri gjennomførte selv hinderløypen.

– Jeg kastet håndgranaten, bestemt på å slå ned alle fiender som forsøker å infiltrere vårt land, sier forteller hun.

Ikke nytt

Nord-Korea-ekspert ved Nordisk Institutt for Asiastudier i København, Geir Helgesen, sier til VG at øvelser som dette ikke er noe nytt i det lukkede landet, og at barna alltid har blitt indoktrinert i regimets ideer fra svært ung alder.

GEIR HELGESEN

– Det har vært våpenhvile på Korea-halvøyen siden 1953. I Nord-Korea er de skråsikre på at denne kan rakne når som helst. Å trene og forberede barna på militært vis er bare enda en del av totalforsvaret mot en amerikansk invasjon, sier Helgesen.

Han har selv vært i landet og sett veggmalerier og statuer som forestiller tapre nordkoreanske soldater som jager «imperialistene» ut av landet. Disse bar imidlertid preg av forfall og at de var noe som tilhørte fortiden.

Helgesen tror det at denne typen barnearrangementer vises fram igjen, kan tyde på at landet frykter er nervøse for at det faktisk kan bli krig med Trump ved makten.

Cowboy og indianer



– USA er hovedfienden og fremstår meget uberegnelig. Samtidig har Sør-Korea fått en ny president som er mer opptatt av dialog. I Nord-Korea håper de på forhandlinger, men er smertelige klare over at de er den svake parten. Derfor forbereder de seg på det verste, sier Helgesen.

– Barna smiler og ser ut som de koser seg. Er det noe som tyder på at de tvinges, eller at dette er ubehagelig?

– Nei, det tror jeg ikke. De har nok begrenset forståelse for konteksten. Dette kan sannsynligvis sammenlignes med hvordan vi lekte cowboy og indianer i min barndom.

