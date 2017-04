Nord-Korea: Bensinen ble 84 prosent dyrere sist uke

På få dager er bensin blitt 84 prosent dyrere i Nord-Korea. Det spekuleres i om Kina planlegger full stans i oljesalget til nabolandet.

Ifølge nyhetsbyrået AP kostet bensin før helgen drøye 10 kroner literen.

Avisen NK News som følger situasjonen i Nord-Korea tett, skriver at kilder både i hovedstaden Pyongyang og i byen Rason på østkysten rapporterer om prishoppet. .

Det betyr at et allerede presset folk, må forholde seg til en nesten fordobling av bensinprisen på få dager. For en uke siden skal en liter drivstoff ha kostet 5,80 kroner og det skal være kutt i oljeeksport fra Kina til Nord-Korea som fører til det voldsomme prishoppet.

FÅ BILDER: Det er få biler i Nord-Korea. Bildet er fra senrum av hovedstaden Pyongyang der trafikken ikke kan sammenlignes med i andre millionbyer. Folk tar buss, metro eller trikk. Foto: Anne Stine Sæther

NK News siterer kilder som frykter at skyhøye bensinpriser vil ramme det humanitære hjelpearbeidet i landet.

– Prisene vil ramme FN og frivillige hjelpeorganisasjoners arbeid fordi drivstoffbudsjettene allerede er høye og det vil være vanskelig å håndtere enda høyere priser, sier avisens kilde.

FN har hatt problemer med å finansiere matvareprogrammet som gir ekstra mat til gravide kvinner og sårbare barn.

AP-journalist Eric Talmadge er i Pyongyang. Han melder ifølge Washington Post om

køer for å fylle opp tankene og bensinstasjoner som var begynt å begrense salget eller stenge for å unngå å gå tomme for drivstoff.

Utenfor byen skal det være satt opp skilt som forteller at drivstoff er forbeholdt diplomater og kjøretøy som brukes av utenlandske organisasjoner.

Washington Post skriver at en representant for Kinas utenriksdepartement svarte svært uklart på spørsmål rundt drivstoffkrisen i Nord-Korea. Lederen for Beijing universitets Korea-studier sier i følge nyhetsbyrået AP at han ikke har hørt om kinesiske oljeinnstramminger overfor Nord-Korea, men at det er oppfattet som et mulig virkemiddel.

Rammet av bensinmangel

VG besøkte Nord-Korea i februar og observerte en svært begrenset biltrafikk. Det finnes bare rundt 300 000 biler i landet, nesten ingen er privateide. Arbeidere på kollektivbrukene på landsbygda tar seg fram til fots over lange avstander. Det gjør det manuelle landbruket ekstra ineffektiv i et land der 60-70 prosent av innbyggerne kjemper mot sulten.

Ifølge forfatteren Paul French er jordbruksarbeiderne på landsbygda allerede hardt rammet av bensinmangelen.

FYLLER KJØRETØYENE: Gamle lastebiler frakter arbeidere, soldater og varer. De rister over dårlige veier i et land med begrenset tilgang til drivstoff. Foto: Anne Stine Sæther

Gir Kina skylden



NKNews skriver at nordkoreanske myndigheter gir Kina skylden for den voldsomme prisøkningen. Kina er "Utenforlandets" viktigste handelspartner og «livline» etter 11 år med stadig kraftigere sanksjoner initiert av FN, USA og EU.

FN strammet til overfor regimet i 2006 og for hver prøvemissil og atomprøvesprengning har det kommet til nye sanksjoner.

Nord-Korea importerer olje fra Kina og Russland som losses fra tankbåter i fem-seks kystbyer ved Gulehavet og Japanhavet. Til tross for sanksjonene har Kina opprettholdt mye av handelen med Nord-Korea.

Bykset i bensinprisen, kan tyde på endringer: Statlig media publiserte før helgen kraftig kritikk av naboen Kina uten å nevne landet ved navn. I lederartikkelen i statlige KCNA sier myndighetenes talsperson: Hvis landet fortsetter innføre å sanksjoner mot Nord-Korea, må det forberede seg på å håndtere katastrofale konsekvenser.

NORD-KOREA Arbeidere på landsbygda jobber kanskje med steinplukking for å flomsikre elvene. Kjøretøyene er i elendig stand. Foto: Annemor Larsen , VG

Forhold på prøve



New York Times skriver mandag at den spente situasjonen på Koreahalvøya har satt det tette forholdet mellom Kina og Nord-Korea på prøve. Nabolandene inngikk en handelsavtale i 1961 som fornyes hvert tyvende år.

Avtalen forsyner blant annet Nord-Korea med kinesisk olje og en form for politisk backing i en situasjon der landet og ledelsen har mistet omtrent hver eneste venn de hadde.

Samtidig har Kinas import av kull og mineraler fra Nord-Korea gitt hardt tiltrengte inntekter til det fattige landet. Kullimporten ble stanset midt i februar etter prøveoppskytingen av en mellomdistanserakett 12.februar.

Ny telefonsamtale med Trump

PRESSER KINESERNE: President Donald Trump og Kinas presiden Xi Jinping i Trumps club Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida i begynnelsen av april. Foto: Alex Brandon, AP , AP

USAs president Donald Trump har siden han inntok det hvite hus i januar presset Kina hardt for å få hjelp til å stanse Nord-Koreas atomvåpenprogram.

Samtidig forsøker Kinas president Xi Jinping å få Trump til å håndtere Nord-Korea smidigere. Mandag skal han ha oppfordret Trump til å møte den spente situasjonen med tilbakeholdenhet selv om det er klare tegn på at landet forbereder en atomprøvesprenging.

I den tredje telefonsamtalen mellom president Xi Jinping og USAs president bekreftet Kinas president at landet motsetter seg en eventuell atomprøvesprenging i nabolandet. Samtidig oppfordret han Trump til å unngå hevn og handlinger som vil forverre situasjonen ytterligere.

Den kinesiske avisen Global Times skriver i følge NK News at Kina vil støtte tøffere FN-sanksjoner mot Nord-Korea hvis det gjennomføres en atomprøvesprenging og at stans i oljesalget er et aktuelt virkemiddel. Kina skal ha stanset oljesalg til Nord-Korea flere ganger etter rakettester.