Nord-Korea anklager USA for drapskomplott mot Kim

Nord-Korea truer med å angripe USA og Sør-Korea etter å ha avdekket det de hevder er planer om å ta livet av landets leder Kim Jong Un.

Nord-Koreas departement for nasjonal sikkerhet hevder en terrorgruppe med støtte fra CIA og den sør-koreanske etterretningstjenesten står bak planer om et kjemisk angrep på Nord-Koreas leder, melder nyhetsbyrået AFP.

– Vi vil nådeløst ødelegge terroristene fra CIA og Sør-Koreas etterretningstjeneste som angriper vår leder. Et anti-terrorangrep vil iverksettes mot de amerikanske imperialistene, heter det i en erklæring, publisert via Nord-Koreas nasjonale nyhetsbyrå.

Regimet til Nord-Koreas Kim Jong Un har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og fremført trusler mot både USA og Sør-Korea. En talsmann for myndighetene i Nord-Korea varslet denne uken at landet vil fortsette sine atomtester for å møte USAs «aggresjon og hysteri».

Truer med angrep



Uttalelsene er enda en opptrapping i en pågående ordkrig mellom Nord-Korea og USA. Nylig president Donald Trump, at en «stor, stor konflikt» med Nord-Korea ikke kan utelukkes. Trump har gjort det klart at han ikke vil nøle med å gå til militært angrep på Nord-Korea dersom ikke landet slutter å true USA.

USA og Sør-Korea gjennomførte søndag som planlagt en massiv militærøvelse i området. Totalt deltar rundt 30.000 soldater i øvelsen.

Pyongyang har truet med å angripe et amerikansk hangarskip, som deltar. Gjennom statlige medier truet regimet søndag også å angripe en atomdrevet amerikansk ubåt som er sendt til området.