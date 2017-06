Leger om 22-åring som var i koma i Nord-Korea: – Har alvorlig hjerneskade

Otto Warmbier har ligget i koma i Nord-Korea i over ett år. Etter at han ble fraktet hjem til USA tirsdag, sier amerikanske leger at han har alvorlige hjerneskader.

Den 22 år gamle amerikanske studenten har vært holdt fanget i Nord-Korea i over 17 måneder, og ble denne uken løslatt og fikk komme hjem til hjembyen Cincinnati. Han sonet en 15 års fengselsstraff med staffearbeid for å ha begått «regimefiendtlige handlinger».

Legene som behandler Warmbier ved Cincinnati Medical Center sier han ikke har gitt lyd fra seg eller rørt seg på egenhånd siden han kom hjem til USA tirsdag. Han åpner øynene og blunker, men det later ikke til at han forstår språk eller responderer til verbale oppfordinger, opplyser professor i nevrologi ved sykehuset, Daniel Kanter, skriver CNN.

I en vegetativ tilstand



Han er i en tilstand legene beskriver som en «vegetativ tilstand», som tilsier at pasienten er uten sporbar selvbevissthet.

Warbier skal også ha mistet store mengder hjernevev fra alle områdene i hjernen, opplyser legene.

Etter at sønnen ble fengslet i Nord-Korea for 17 måneder siden har ikke familien hatt en anelse om hvordan det har gått med sønnen, og snakket sist med ham under rettsaken i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang i mars i fjor.

DØMT: 22 år gamle Otto Warmbier fra USA ble dømt til 15 års fengsel med straffearbeid for å ha fjernet et banner med politisk budskap som hang fra hotellet han bodde i Nord-Korea. Her blir han ekskortert til høyesterett i hovedstaden Pyongyang. Foto: Jon Chol Jin , AP

Fred og kona Cindy Warmbier opplyste på pressekonferansen de holdt torsdag at det kun er en uke siden de fikk vite at sønnen deres har vært i koma i et år.

Nordkoreanerne hevder at Warmbier havnet i koma som følge av en sovepille han tok etter rettsaken i mars 2016. Faren avviser regimets påstand blankt.

Tyder på hjertestans



Legene ved sykehuset i Cincinnati sier de ikke har noen informasjon om behandlingen han undergikk i Nord-Korea, og har heller ikke gjort funn som tilsier at Warmbier skal ha havnet i koma som følge av piller.

– Vi har ingen beviselig kunnskap for hva som er årsaken til hans nevrologiske skader. Denne typen hjerneskader er normalt sett i sammenheng med hjertestans, hvor blodtilførselen til hjernen ikke er tilstrekkelig og fører til at hjernevevet dør, uttalte nevorlogen Daniel Kanter.

Warmbier var student ved Universitetet i Virginia, og ble pågrepet på flyplassen på vei tilbake til USA etter å ha vært på tur i det lukkede landet.

Nordkoreanske myndigheter hevder å sitte på videobevis av at Warmbier prøver å stjele et banner med et politisk slagord som hang fra hotellet 22-åringen bodde på i Pyongyang.

– Selv hvis man tror på forklaringen om at en sovepille førte til tilstanden hans, noe vi ikke gjør, finnes det ingen unnskyldning for hvordan Nord-Korea har behandlet sønnen vår, sa faren til amerikaneren på en pressekonferanse torsdag.