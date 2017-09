Kina og USA uenige om løsning på Nord-Koreas missiltester

Kinas ambassadør mener USA må gjøre mer for å oppnå et samarbeid for å komme frem til en fredelig løsning på atomkrisen.

– USA må stoppe med å true Nord-Koreas leder hvis vi skal komme frem til en fredelig løsning på atomkrisen, har den kinesiske ambassadøren, Cui Tiankai, uttalt til reportere i Washington, skriver den britiske avisen The Guardian.

Den kinesiske ambassadøren sier ifølge avisen at Amerika må gjøre «mye mer» for å oppnå et samarbeid.

– De bør avstå fra å utstede flere trusler. De bør gjøre mer for å finne effektive måter for å gjenoppta dialog og forhandling, sier han.

Ifølge Al Jazeera har Kim Jong-un nå gitt sitt løfte om å fullføre Nord-Koreas atomprogram.

USA har militære alternativer

Fredag avfyrte Nord-Korea et missil over Japan. Dette er Pyongyangs andre missil som er avfyrt over Japan på under en måned. Landets statsminister uttalte da at han så på handlingene som en «svært alvorlig trussel».





Nord-Koreas nyhetsbyrå har videreformidlet Kims kommentarer lørdag. Han skal ha uttalt at målet er å likestille seg med USAs militære makt og å få USAs ledere til å «ikke våge å snakke om» militære alternativer mot DPRK (Democratic People's Republic of Korea), som er Nord Koreas formelle navn.

USA skal ha gjentatt fredag at de har militære alternativer for å takle Nord-Korea.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Herbert Raymond McMaster, har uttalt at tålmodigheten for å komme frem til diplomatiske løsninger angående Nord-Koreas atomprogram nå renner ut.

– For dem som har kommentert manglende militære alternativer, så er det et militært alternativ, sier han og legger til at det ikke ville være Trump-administrasjonens foretrukne valg.

USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, er enig med McMaster, og påpeker at den ønskede løsningen til krisen er gjennom diplomati og sanksjoner.

– Det vi ser er at de (Nord-Korea) fortsetter å være provoserende, de fortsetter å være uforsvarlige og på det punktet er det ikke mye mer Sikkerhetsrådet kan gjøre herfra, når de har kuttet 90 prosent av handelen og 30 prosent av oljen, sier Haley.

– Vi vil se flere tester

En utenrikspolitisk talskvinne, som ikke er navngitt, uttalte i Beijing at Kina motsetter seg missil-utskytingene. Men hun oppfordret USA om å endre taktikken mot Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

– Kina kan ikke anklages for eskaleringen av disse spenningene. Kina har ikke nøkkelen til løsningen på atomkrisen, heller. De som har knyttet knutene er ansvarlige for å knytte dem opp.

Trump har lenge forsøkt å overtale Beijing for å gjøre mer for å hjelpe USA til å tøyle Kims regime, blant annet gjennom sosiale medier.

Ifølge The Guardian skal Trump diskutere Nord-Korea på et statsbesøk til Kina i November.

Zhao Tong er ekspert på Nord-Korea ved Carnegie – Tsinghua Center for Global Policy. Han mener det er for tidlig å si hvordan de nylig avfyrte missilene kan påvirke Trumps besøk.

– Vi vil sannsynligvis se flere tester, inkludert andre kjernefysiske tester. Det vil ikke ta lang tid før Nord-Korea virkelig føler på smerten fra sanksjonene. Jeg tror Nord-Koreas strategi er å bruke kort tid før de virkelig møter problemer innenlands, for å fullføre atomprogrammet. De vil sannsynligvis gjennomføre testene som er viktigst for dem og deretter bli mykere i sin posisjon og komme til diplomati, sier han.