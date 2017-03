Kina: Liket til Kim Jong-nam tilbake i Nord-Korea

Kim Jong-nam, den døde halvbroren til Nord-Koreas leder, er ankommet Pyongyang, opplyser det kinesiske utenriksdepartementet.

– Liket til den nordkoreanske borgeren som døde i Malaysia, og relevante nordkoreanske borgere har vendt tilbake til Nord-Korea i dag via Beijing, sa departementets talsmann Lu Kang fredag.

Analytikere er overbevist om at Nord-Korea sto bak drapet, og de mener at hjemsendelsen av Kim innebærer at bevis for dette vil bli ødelagt.

Kim Jong-nam døde etter å ha fått sprøytet nervegass i ansiktet på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar.

Han var den førstefødte sønnen til Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il og halvbroren til den nåværende lederen Kim Jong-un. Han hadde bodd flere år i eksil.

Drapet førte til en diplomatisk feide mellom Nord-Korea og Malaysia, men de to landene kunngjorde nylig at de hadde inngått en avtale som innebar at begge land opphevet reiserestriksjoner, og at liket til Kim ville bli sendt tilbake til Nord-Korea.

