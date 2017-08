Kina etter Nord-Koreas rakettoppskyting: – Spenningene har nådd et bristepunkt

Utenrikspolitisk talskvinne i Kina, Hua Chunying, uttalte tirsdag at spenningene rundt Nord-Korea har nådd et «bristepunkt».

Natt til tirsdag norsk tid avfyrte Nord-Korea et missil som passerte over nordlige Japan. Landets statsminister ser på handlingen som «en svært alvorlig trussel».

Den asiatiske stormakten Kina reagerer kraftig på den nye oppskytingen.

Tirsdag ba Kina om at oppskytingen måtte føre til sanksjoner fra alle parter, etter at det antatte missilet ble avfyrt fra Sunan-regionen, i nærheten av hovedstaden Pyongyang, klokken 6 tirsdag morgen lokal tid, melder Reuters.

Det japanske forsvaret skal ifølge Reuters ikke ha prøvd å skyte ned missilet.

Både utenriksminister Børge Brende og NATO-leder Jens Stoltenberg har gått ut og fordømmet handlingen.

– Ingen umiddelbar fare for krig



Stein Tønnesson, professor ved Prio og ekspert på Nord-Korea tror ikke det er sannsynlig at den siste oppskytingen vil føre til krig.

– Jeg ser ingen umiddelbar fare for krig, men det er avhengig av Donald Trumps reaksjon, og om han vil følge opp de truende twitter-meldingene sine. Hans rådgivere vil nok passe på at han ikke går for langt, sier han til VG.

Tønnesson tror mye av årsaken til Nord-Koreas siste oppskyting skyldes Sør-Korea og USAs militærøvelse som pågår i Sør-Korea.

– De pleier å gjennomføre slike øvelser et par ganger i året. Nord-Korea har advart mot militærøvelsene og det var ventet at det ville svare på en eller annen måte – og nå skjedde det gjennom oppskyting.

– Tryggest å sikte på Japan

Tønnesson mener mye av årsaken til at Nord-Korea skyter i retning Japan, skyldes at militærmakten ikke tør å sikte mot Kina eller Russland.

– Etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok harde sanksjoner mot Nord-Korea 5. august, så har det vært en pause i Nord-Koreas rakett-testing. Det skapte et håp om at Nord-Korea tok Kinas advarsler alvorlig. Og det var spekulasjoner om mulige samtaler mellom Nord-Korea og USA, sier han.

Professoren tror mulighetene for samtaler mellom Nord-Korea og USA er lite sannsynlig etter den siste oppskytingen.

– Nå vil trolig FNs sikkerhetsråd diskutere om det vil komme med enda flere sanksjoner, og Kina kan for alvor gjennomføre de sanksjonene som alt er vedtatt:

– Japan er USAs hovedallierte i regionen og forventer at USA skal beskytte dem. De kan få USA til å reagere og statsminister Shinzo Abe har nok et behov for å vise handlekraft, understreker han.

– Realiserte ikke sin fulle rekkevidde

Ekspert på atom- og missilprogrammene til Nord-Korea ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Halvor Kippe, opplyser om at det ikke er bekreftet hvilket missil Nord-Korea testet, men at det mest sannsynlig er snakk om en Hwasong-12-rakett, som hadde sin første vellykkede test i mai i år.

– Den gangen ble missilet sendt nesten rett opp, og fikk dermed ikke demonstrert sin fulle rekkevidde. Rapportert høyde og rekkevidde for dagens test antyder at missilet heller ikke nå realiserte sin fulle rekkevidde, men fløy i en litt flat bane over Japan og ut i Stillehavet, sier Kippe til VG.

Det nordkoreanske regimet har tidligere truet med å sende raketter mot et havområde ikke langt fra den amerikanske stillehavsøya Guam, noe som innebærer at de må fly over Japan. Trusselen er senere trukket tilbake.

– Høyden og rekkevidden antydet at missilet kan nå helt til Guam om en mer økonomisk bane velges. Guam er ca. 3400 kilometer unna Nord-Korea, utdyper han.

– Kan være like skadelig som Hiroshima og Nagasaki

Kippe mener at Japan ikke har missilforsvarsystemer til å ta ut et missil som flyr over deres territorium, men kun forsvar som kan ta ut missiler som er på vei til å slå ned i landet.

– Dagens test var helt sikkert ikke med et skarpt stridshode, men Hwasong-12 er utviklet med tanke på en kjernefysisk nyttelast:

– Missilet kan altså, dersom det tas i bruk og fungerer skikkelig, påføre Japan eller Guam skader tilsvarende atomangrepene mot Hiroshima og Nagasaki, avhengig av hvor kraftig den kjernefysiske ladningen er, sier han.

Nord-korea har skutt flere missiler inn i japansk økonomisk sone i nyere tid, men militærmakten har ikke sendt noe som har krysset Japan siden to romrakettester i 1998 og 2009.

– De har et teknisk behov for å strekke missilbanene fullt ut for å demonstrere full rekkevidde, og da er det vanskelig å unngå andre lands luftrom. Men dette er svært provoserende, legger han til.

Sør-Korea svarer



Sør-Koreas luftforsvar svarte tirsdag på provokasjonen fra nabolandet i nord. Fire F-15-fly slapp åttte MK-84-bomber som traff flere mål på et millitært område nær Sør-Koreas sørlige kyst, opplyser talspersoner tirsdag, ifølge Fox News.

Park Su-hyun, presidentens talsperson i Seoul, opplyste om at hver bombe rommet flere tonn med eksplosiver.

Russland har også uttrykt ekstrem bekymring for situasjonen i Nord-Korea etter at Pyongyang avfyrte en mellomdistanserakett over Japan, sier viseutenriksministeren i Moskva.

– Vi ser en tendens til eskalering. Og vi er ekstremt bekymret for den generelle utviklingen, sier Sergej Riabkov tirsdag morgen, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti.

Lørdag forrige uke meldte det amerikanske militæret at Nord-Korea hadde skutt opp tre kortdistanseraktter mot Japanhavet.

I forrige uke meldte Reuters at den japanske regjeringen er i full beredskap med tanke på eventuelle militære provokasjoner fra Nord-Korea.

Regimet publiserte nylig bilder som tyder på at landet er i ferd med å utvikle enda flere langtrekkende rakettmodeller.

