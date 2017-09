Kina-ekspert til VG: Slik kan Trump svekke Kim Jong-un

NEW YORK (VG) Kina-ekspert Gordon G. Chang mener Donald Trump må ta nye grep mot Kina for å svekke Nord-Korea.

Søndag morgen kom den skremmende nyheten fra Nord-Korea om at de hadde gjennomført en «fullstendig vellykket» test av en hydrogenbombe. Bomben kan festes til interkontinentale missiler.

Verdenssamfunnet fordømmer prøvesprengningen. USAs president Donald Trump svarte «vi får se» på spørsmål om det er aktuelt å angripe Nord-Korea.

– Enhver trussel mot USA eller våre territorium, eller allierte, vil bli møtt med en massiv, militær respons, sa forsvarsminister James Mattis.

Samtidig meldte Trump at USA vurderer å stanse all handel med nasjoner som handler med Kim Jong-uns regime.

Nord-Korea gjør rundt 90 prosent av sine handelsavtaler med Kina, som på sin side handlet varer med USA for 648 milliarder dollar i fjor. Det vil ha en katastrofal effekt på verdensøkonomien dersom handel mellom USA og Kina stopper opp.

– Jeg tror Kina blir veldig bekymret når de ser dette, selv om de neppe tror helt på trusselen. Kinas økonomi er under stort press - og de er helt avhengige av sin eksporthandel, sier Kina-ekspert Gordon G. Chang til VG.

Han har skrevet bøker om Nord-Koreas atomvåpen og Kinas økonomiske system. Chang mener at USA langtfra har brukt opp alle diplomatiske grep mot dikatoren Kim Jong-un.

– USA bør kreve at Kina og Moskva innfører en total embargo (handelsboikott) mot Nord-Korea. Hvis ikke de går med på dette, bør Trump true med kraftige sanksjoner mot Bank of China, fordi de hvitvasker penger for Kim Jong-un. Å sanksjonere den største kinesiske banken kan kaste Kinas finansielle og politiske system ut i kaos. På denne måten har Trump muligheten til å presse Kinas ledere til å svekke Kims regime, sier Chang.

– Får skylden av sine egne

Han mener Trump har en klar åpning for å gi Bank of China den praktiske dødsdommen med bruk av seksjon 311 i i Patrioc Art, en seksjon som handler om hvitvasking.

Chang mener Kinas president Xi Jinping er spesielt sårbar nå, bare halvannen måned før kommunistpartiets kongress i Beijing 18. oktober.

– Xi får skylden av sine egne hvis forholdet til USA svekkes, sier Chang.

Kina har forlengst innført handelsrestriksjoner overfor Nord-Korea. Og med effekt fra 5. september blir det forbudt for Kina å importere sjømat og jern fra Nord-Korea.

Samtidig ønsker ikke Kina at Nord-Korea kollapser. Det gir en strøm av flyktninger og en ustabilitet på Korea-halvøya og i regionen.

– Forstår bare én ting

Gordon G. Chang er derfor mindre imponert over at Trump retter pekefingeren mot USA-allierte Sør-Korea og landets nye president Moon Jae-in.

– Sør-Korea oppdager nå, slik jeg har fortalt dem, at deres snakk om forsoning med Nord-Korea ikke vil fungere. De forstår bare én ting, skrev Trump på twitter søndag.

– Selv om det helt sikkert er mye å klage på fra USAs perspektiv når det gjelder handelsavtaler med Sør-Korea, var ikke dette tiden for å snakke om det. Å trekke seg fra frihandelsavtalen med Sør-Korea nå er det absolutt verste tidspunkt. USA trenger alle sine allierte for å konfrontere Nord-Korea, sier Chang til VG.

USAs finansminister Steven Mnuchin bekreftet til Fox News at USA ser på frihandelsavtalen med Sør-Korea.

– Å trekke seg handelsavtaler er et dårlig trekk. Og akkurat nå er det spesielt alvorlig, med tanke på hva Sør-Korea står overfor, advarer den republikanske senatoren Jeff Flake til CNN.

Gordon Chang, som har skrevet boken «Nuclear Showdown: North-Korea Takes On The World», mener det ikke er tilfeldig at Nord-Koreas mest alvorlige prøvesprengning kommer akkurat nå.

Han mener Donald Trump er en svekket amerikansk president.

– Det er stor uenighet i det republikanske partiet om Trump er rett mann - og han er historisk upopulær på alle meningsmålinger. Det er mulig at Kim Jong-un tenker at han derfor kan slippe unna med dette. Men da har han nok feilkalkulert den amerikanske ånden, sier Chang.

Som et svar til Kim Jong-uns prøvesprengning, utførte Sør-Korea natt til mandag en missiløvelse i Kinahavet. Flere ballistiske missiler traff utpekte mål, opplyser ledere i det sørkoreanske militæret til nyhetsbyrået Yonhap.

FNs sikkerhetsråd møtes mandag for å diskutere krisen.