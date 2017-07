Kim Jong-un på popkonsert for å feire oppskyting av rakett

I en fullsatt konsertsal ble Nord-Koreas leder hyllet etter at landet lyktes i å skyte opp sin første interkontinentale ballistiske missil.

Det er avholdt flere markeringer i hovedstaden Pyongyang etter at Nord-Korea sist uke kunngjorde at landet hadde gjennomført den vellykkede rakettesten. Søndag ble det holdt en konsert der landets leder Kim Jong-un var til stede, melder nyhetsbyrået AP.

TV-bilder fra konserten, som ble sendt på nordkoreansk TV mandag, viser gjentatte klipp av en fullsatt sal som hyller og applauderer diktatoren. Morangbond Band, som omtales som Nord-Koreas første jenteband og som er håndplukket av Kim Jong-un, sto for hovedopptredenen.

Blant numrene som ble fremført, var «Song of Hwasong Rocket» og «Make Others Envy Us», ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

SANG FOR KIM: Musikkgruppen Morangbond Band opptrådte for Kim Jong-un. Foto: AP

Kims nye missil, som Nord-Korea kaller Hwasong-14, ble skutt opp den 4. juli – på den amerikanske nasjonaldagen.

USA har bekreftet at raketten var et interkontinentalt ballistisk missil. Slike missiler kan fly minst 5500 kilometer og bære med seg et atomstridshode.

Ifølge Pyongyang skal Hwasong 14-missilet ha nådd en høyde på 2.800 meter og flydd i 933 kilometer i 39 minutter før den landet i havet nær Japan.

APPLAUS: Soldater klapper på konserten som ble holdt for å feire oppskyting av Nord-Koreas første interkontinentale rakett. Foto: AP

Utenriksminister Rex Tillerson har kalt oppskytingen en "ny eskalering av trusselen" mot USA og verden.

Kim Jong-un har på sin side lovet å fortsette å sende USA flere «gavepakker» i form av missiler og atomtester.

Nord-Korea jobber med å lage et arsenal av langtrekkende missiler som kan bære atomvåpen og ramme hvor som helst i USA. Enkelte analytikere mener imidlertid det vil ta flere år og mange flere tester før landet kan klare det, skriver AP.

