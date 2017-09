Jordskjelv i Nord-Korea - trolig atomprøvesprengning

Kun timer etter at statlig media meldte at Nord-Korea kan feste hydrogenbombe på langdistansemissiler, kan landet ha gjennomført en prøvesprengning.

Flere jordskjelv-sentre har registrert et jordskjelv i Nord-Korea rundt klokken 05.30 natt til søndag norsk tid. Ifølge amerikanske USGS skal skjelvet hatt en styrke på 5.2, mens kinesiske CENC oppgir styrken til 6.2.



Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap tror myndighetene i Sør-Korea at skjelvet skyldes en atomprøvesprengning. Også USGS melder at det kan dreie seg om et jordskjelv utløst av en eksplosjon. Ifølge senteret startet skjelvet i et område Nord-Korea tidligere har benyttet til atomprøvesprengninger.

Hvis det dreier seg om en atomprøvesprengning, er det sjette gang Nord-Korea gjennomfører en slik test. Forrige test fant sted i september i fjor.

Ifølge Yonhap skal det også ha kommet et jordskjelv nummer to i samme området rundt en time senere. Dette skjelvet hadde en styrke på 4.6.

– En atomprøvesprengning er fullstendig uakseptabel, sier Japans statsminister Shinzo Abe ifølge AFP.

Nye hydrogenbombe-påstander

Jordskjelvet kommer bare et par timer etter at KCNA gikk ut med en melding om at Nord-Korea nå har utviklet en hydrogenbombe som kan monteres på et langdistansemissil. Ifølge nyhetsbyrået skal landets leder Kim Joung-un ha inspisert bomben under et besøk til atomvåpeninstituttet i landet, skriver Yonhap.

Videre skriver KCNA at Nord-Korea nå kan produsere så mange kraftig atomvåpen de vil. Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av noen andre kilder.

KCNA skriver at Kim uttalte at hydrogenbomben var «et kjernefysisk våpen med supereksplosiv kraft laget ved egen innsats og teknologi».

Fakta om hydrogenbomber * En hydrogenbombe er et kjernefysisk våpen, også kalt fusjonsbombe. * Ved en sammensmelting, fusjon, av lette atomkjerner skjer det en voldsom energiutvikling i bomben. * Hydrogenbomben er langt kraftigere enn atombomber. * Foruten skadevirkninger som direkte følger av eksplosjonen, vil bomben som ved andre kjernevåpen også gi skader på grunn av radioaktiv stråling. * Den ungarske fysikeren Edward Teller regnes som hovedansvarlig for utviklingen av hydrogenbomben. * Den første prøvesprengning ble foretatt 31. oktober 1952 ved Marshalløyene i Stillehavet. * Den kraftigste hydrogenbomben som hittil er detonert, er tsar Bomba, som ble sprengt av Sovjetunionen 30. oktober 1961. (Kilde: Ritzau/Store norske leksikons nettutgave – snl.no)/NTB

Prøvesprengning i fjor

Nord-Korea prøvesprengte i januar 2016 noe de selv hevder var en hydrogenbombe. Etter prøvesprengningen har uavhengige eksperter stilt spørsmål ved om det faktisk var en hydrogenbombe som ble sprengt.

Den gangen utløste prøvesprengningen et jordskjelv med 5,1 i styrke.

Natt til tirsdag norsk tid avfyrte Nord-Korea et missil som passerte over nordlige Japan. Landets statsminister ser på handlingen som «en svært alvorlig trussel».

Ifølge den japanske kringkasteren NHK skal missilet ha delt seg i tre deler og endt i vannet utenfor øya Hokkaido, uten å ha forårsaket noen form for skade.

Natt til søndag norsk tid, før den mulige prøvesprengningen ble kjent, snakket USA president Donald Trump med Japans statsminister Shinzo Abe om truslene fra Nord-Korea. Ifølge Reuters skal statslederne snakket på telefon, og blitt enige om å samarbeide tett for å øke presset mot Nord-Korea.

– Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet, for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.

Det var den tredje samtalen mellom de to lederne siden myndighetene i Pyongyang sist tirsdag fyrte av et ballistisk missil over den japanske øya Hokkaido.