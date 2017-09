NEW YORK (VG) Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-Ho truer USA og Donald Trump med total utslettelse.

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho gikk på talerstolen her i FN-bygningen i New York lørdag kveld norsk tid. Det var kort tid etter at Pentagon meldte at USA har sendt bombefly som er nær Nord-Korea.

Motivet med dette var å vise at president Donald Trump «har mange militære muligheter til å kunne overvinne enhver trussel», melder Pentagon.

– Ingen andre enn Trump er på selvmordstokt. Det er han som vil bli utslettet, sier Nord-Koreas utenriksminister.

Han understreket at det er Trump som vil være ansvarlig for en krig, med sine uansvarlige og farlige ord, som han kalte det.

– Trump skjønner ikke hva som kommer ut av sin egen munn, sier Ri Yong-ho.

Han viser til at det er USA som var det første landet som laget atomvåpen - og at det var USA som truet med å bruke atomvåpen under Korea-krigen.

– Årsaken til at Nord-Korea har atomvåpen er på grunn av USA, mener han.

Utenriksministeren understreket også at «nå er vi bare noen få steg unna å være en 100 prosent atomvåpenmakt». Han brukte også mye tid i talen på å klage på de FN-støttede sanksjonene mot landet.

– Det er umenneskelige sanksjoner mot vårt folk og vår republikk, sier han.

– Trump fornærmet meg og mitt land

På en uke har Trump ved tre anledninger omtalt Kim Jong-un som «Rocket Man». Fra FNs talerstol her i FN truet han også med totalt å utslette Nord-Korea - et land med over 25 millioner mennesker.

Dette kom på toppen av at han i august truet Kim Jong-un med «ild og raseri verden aldri har sett maken til».

– Trump fornærmet meg og mitt land foran hele verden, og kom med den voldsomste krigserklæringen i historien. Jeg skal helt sikkert og definitivt temme den sinnsforvirrede, senile amerikanske gamlingen med ild, svarte Nord-Koreas 33-årige diktator. Han brukte også begrep som «skurk» og «gangster».





Fra Nord-Koreas nasjonale fredskomite kom det lørdag en uttalelse som neppe kan karakteriseres som fredsbevarende.

Der het det at Trump er et «blodtørstig beist», «en rabiat hund» og at USA bør «totalt utslettes og fjernes fra jordens overflate».