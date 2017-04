Frykter Trump vil varsle angrep på Nord-Korea-møte

Seniorforsker frykter Trump-administrasjonen kaller senatet inn til orientering om Nord-Korea for å be om velsignelse til å reelt true Nord-Korea.

Mandag annonserte Det hvite hus at de vil være vertsted for en privat orientering om Nord-Korea for hele Senatet. Ettersom slike orienteringer vanligvis holdes på Capitol Hill, som har mer plass til slike store grupper, har invitasjonen skapt forvirring og spørsmål om det er en baktanke bak orienteringen.

CAPITOL HILL: Senatorene er vant til at slike orienteringer holder sted på Capitol Hill, hvor det er mer plass til å håndtere en så stor gruppe, skriver amerikanske medier. Foto: Johannes Worsøe Berg , VG

– Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er lettere å sende fire mennesker hit enn det er å sende hundre mennesker dit, sier senator Angus King, som er parti-uavhengig, men nær demokratene til CNN.

– Noen demokrater hevder at det er et stunt av Trump-administrasjonen for å bli tatt bilde av med Senatet like før Trump skal markere sine første 100 dager som president, forteller seniorforsker Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning.

Usikkert om Trump «stikker innom»

Det er blant annet utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister Jim Mattis som skal stå for orienteringen, og pressetalsmann Sean Spicer har uttalt at Det hvite hus bare skal fungere som et møtelokale.

Hva som kommer til å bli orientert om er det imidlertid knyttet stor usikkerhet rundt, og det er også usikkert om Trump selv kommer eller ikke.

– Hvis han kommer, som ikke er bestemt, vil det bare bli et kort stopp innom, har en høytstående embetsmann i administrasjonen sagt til CNN.

Forsker: Mulig annonsering av avtale

Tønnesson mener det er flere mulige scenarioer som kan komme opp i orienteringen.

– Det kan være at han har funnet et grunnlag for en avtale om forhandlinger med Nord-Korea og vil informere Senatet om hvorfor det med Kinas hjelp bør inngås en slik avtale. Trump har tidligere uttalt at han er villig til å forhandle med Nord-Korea, og det er dette Kina hele tiden har argumentert for, sier Tønnesson.

Han ser da for seg en mulig avtale hvor Nord-Korea lover å ikke gjennomføre flere atomprøvesprengninger og rakett-tester, samtidig som USA lover å stoppe militærøvelser med Sør-Korea i Nord-Koreas nærhet.

Tønnesson kjenner imidlertid ikke til at det har vært underhåndssamtaler mellom USA og Nord-Korea men mener at Kina kan ha hatt slike samtaler.

Frykter militært angrep

– Den andre muligheten man frykter er at USA skulle finne på å gå til et militært angrep mot Nord-Korea.

USA har allerede en 170 meter lang atomdrevet ubåt og det atomdrevne hangarskipet USS Carl Vinson er på vei utenfor Korea-halvøya. Sammen med blant andre to japanske militære fartøyer og en rekke mindre amerikanske skip.

MILITÆRØVELSE: Det amerikanske hangarskipet USS Carl Vinson er sendt til Sør-Korea for å delta i en militærøvelse, noe som får Nord-Korea til å rase. Foto: Jo Jung-ho , AP

– Taktikken kan da være å få Kim Jong-un til å frykte et angrep og så bøye seg. Hvis han da ikke bøyer seg, må USA presse ytterligere. Da kan det i så fall være at Trump i denne orienteringen vil be Senatet om velsignelse for å reelt true Nord-Korea militært, forteller Tønnesson.

Han understreker at dette er et høyt spill med stor risiko, og at det er usannsynlig at utenriks- og forsvarsministerne vil råde Trump til å iverksette et militært angrep.

– Nord-Korea har allerede gjort det klart at de kommer til å bruke alle midler hvis dette skjer og de kan ødelegge Seoul med artilleribeskytning, noe alle USAs tidligere presidenter har innsett.

– En farlig situasjonen

Sør-Korea har videre rast mot den amerikanske presidenten etter at han ringte de politiske lederne i Kina, Japan og Tyskland for å lufte sin bekymring over situasjonen i Nord-Korea, men unnlot å ringe Sør-Koreas fungerende president.

KRITIKK: Her sender nordkoreanske avhoppere, på grensen mellom Nord- og Sør-Korea, ballonger med plakater som kritiserer lederen Kim Jong-un for å teste atomvåpen i høst. Foto: Ahn Young-joon , AP

– Å risikere krig med Nord-Korea er veldig upopulært i Sør-Korea og kan få alvorlige konsekvenser for alliansen mellom USA og Sør-Korea, hevder Tønnesson.

Han tror også det er mest sannsynlig at USA vil mislykkes med å presse Nord-Korea til å bøye seg for trusler.

– Hvor tilspisset er situasjonen med Nord Korea nå?

– Det får vi vite etter orienteringen. Jeg oppfatter den absolutt som farlig. Det vil bli fryktelig hvis USA slår til militært, og trusler kan ende med krig selv om det ikke er planlagt. Det er kanskje ikke spesielt sannsynlig, men det er en risiko for det.