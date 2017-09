Forskere: Dette er Nord-Koreas mål med missil-oppskytningene

Kim Jong-un bruker raketter og kjernefysiske prøvesprengninger for å avskrekke og få verdens oppmerksomhet.

Det mener Nord-Korea-kjennere som VG har snakket med.

Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet, tror den nordkoreanske lederen er redd for å bli glemt og at han ønsker forhandlinger.

– Verden er full med problemer over alt, så Nord-Korea er kun interessant hvis de brenner av noe alvorlig fyrverkeri og gjør verden oppmerksom på at de eksisterer, sier Helgesen til VG.

– Så dette er et slags nødbluss?

Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet. Foto: Nordic Institute Of Asian Studies

– Ja. Jeg har vært i Nord-Korea en del ganger og snakket med folk fra Utenriksdepartementet der og de er alvorlig engstelige for at USA en dag velger det de kaller den militære løsning, sier Helgesen.

– Kjernefysisk avskrekking

Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener kjernefysisk avskrekking er Nord-Koreas hovedprioritet, men også han tror at de ønsker forhandlinger med USA og omverdenen.

– Vi kan heller ikke se bort fra at de kan ha et langsiktig ønske om å undergrave den amerikanske sikkerhetsgarantien for Sør-Korea samtidig som de håper på nye samtaler og forhandlinger for å få til en fredsavtale med USA, sier Lodgaard.

Og missiltestene kan etter hans syn være et ledd for å oppnå dette.

Fredag meldte nyhetsbyrået AFP at Russland fordømmer den seneste missiltesten. Den blir også kritisert av Kina som ber Nord-Korea om å beherske seg for å unngå å ytterligere øke spenningene i regionen.

– Vil kjøre i mål

Palle Ydstebø, leder seksjon for militærstrategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole, tror Nord-Korea har intensivert oppskytningene fordi de snart kan sluttføre rakett- og atomvåpenprogrammet sitt.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø leder seksjon for militærstrategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole. Foto: FORSVARET

– Jeg tror en av grunnene til disse testene nå er at de har kommet så langt i utviklingen av rakettparene 12 og 14, som er henholdsvis en mellomdistanse- og en langdistanserakett, at de rett og slett vil kjøre i mål, sier han til VG.

Og rakettene må testes før de kan utstyres med atomvåpen.

Ydstebø mener den kjernefysiske avskrekkingen er viktig.

– Nord-Korea vil hindre USA og andre fra å gå til angrep og velte regimet. Det er maktelitens overlevelse det handler om, sier Ydstebø.

Han tror Kim Jong-un er skremt over hva som skjedde med Gaddafi i Libya.

– I kjølvannet av Saddam Husseins fall gikk Gaddafi med på å avvikle sitt atomprogram. Da kom han litt inn i varmen igjen, men så kom den arabiske våren og Gaddafi ble bombet av USA og NATO. Så falt han, sier Ydstebø som ikke tror at Nord-Korea vil være villig til å gi opp sitt atomvåpenprogram.

Men han ser heller ikke bort fra at oppskytningene kan være et ledd for å få i gang forhandlinger igjen.

– Håper på forhandlinger

– Ved å skyte opp raketter og teste atomvåpen kommer de lenger og lenger vekk fra muligheten til å forhandle med USA. Men hvis de ikke gjør det er det ingen som er interessert i Nord-Korea, sier Helgesen i København.

Han er overbevist om at Nord-Korea håper at testene vil fremtvinge forhandlinger.

– De forestiller seg, og jeg håper de har rett i det, at det kommer et tilbud om forhandlinger snart. Selv en mann som Trump må se at dette ikke kan fortsette i all evighet, sier Helgesen.

– Dette er en farlig utvikling. Det kan skje uhell og tekniske feil – at en rakett forviller seg der den ikke skal være og at motstanderen svarer med angrep, legger han til.

Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: Terje Bringedal , VG

Lodgaard viser til at det er 10 år siden omverden forhandlet med Nord-Korea.

– I perioder med forhandlinger og avtaler har Nord-Korea sakket på farten, men i perioder uten forhandlinger har de benyttet tiden til å lage nye våpen, sier Lodgaard som mener det ikke finnes noe annet alternativ enn å møtes og snakke sammen.

– Sanksjoner uten forhandlinger løser ikke noe problem, krig vil ingen ha og da gjenstår forhandlingsveien, sier Lodgaard.

Tror ikke på krig

Ifølge Helgesen skuler Nord-Korea til USAs opptreden i Irak og Libya når de nå ruster opp.

– Tror du dette vil ende i krig?

– Nei, jeg tror ikke det blir krig. Men jeg håper USA vil lytte mer til Kina og Russland, sier Helgesen som mener den seneste missiltesten er Nord-Koreas sedvanlige måte å reagere på FN-sanksjoner.

Heller ikke Lodgaard tror at konflikten vil ende i krig.

– Sannsynligheten for at det blir krig er tross alt lav, men skulle det likevel skje er utfallet katastrofalt, sier Lodgaard som ikke tror at USA er i forhandlingsmodus.

– Ingenting tyder på at USA engasjerer seg i de kinesiske forhandlingsforslagene, sier han.

Helgesen anslår at sjansene for at FN-sanksjonene blir effektive er uhyre små.

– Nord-Korea er gode til å finne reve-utganger, sier Helgesen og legger til at hverken Kina eller Russland er helhjertede tilhengere av embargoet.

– Verdenssamfunnet har ikke så veldig mange redskaper i forhold til Nord-Korea. De må betrakte Nord-Korea som en de facto atommakt og handle ut fra det, sier Helgesen som mener den eneste løsningen er forhandlinger som i tillegg til de to koreanske statene inkluderer USA, Japan, Kina og Russland.