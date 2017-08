Forsker om nye Nord-Korea-sanksjoner: – Høyst usannsynlig at det gir positiv effekt

Forhandlinger, ikke sanksjoner, kan løse Nord-Korea-problemet, mener forsker Geir Helgesen.

FNs sikkerhetsråd vedtok i helgen å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea som svar på at diktaturet i juli avfyrte to ballistiske missiler.

Sanksjonene, som er initiert av USA, innebærer blant annet forbud mot import av nordkoreanske varer og begrensede investeringer i landet.

Verdenssamfunnet har siden 2006 vedtatt nye sanksjoner mot landet gang på gang, men frontene ser bare ut til å bli steilere i takt med straffetiltakene.

Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier i København, har ikke tro på at sanksjonene vil ha noen positiv effekt denne gangen heller.

– Min vurdering er at dette er verdenssamfunnets symbolpolitikk. Verdenssamfunnet ser på avfyringen av rakettene som en provokasjon. Det eneste verktøyet man har å svare med, er å stramme inn sanksjonsskruen. Man har gjort det så mange ganger før, så det er høyst usannsynlig at det nå vil gi en positiv effekt, sier han til VG.

Mener det er en feilvurdering



Helgesen peker på at sanksjonene er en straffereaksjon og mener det bygger på en feilvurdering å tro at man kan tvinge et land til å endre politikk.

– Hvis det hadde fungert, hadde Nord-Korea etter så mange år endret politikk. Rent faktisk har det nok ikke hatt noen positiv konsekvens, sier han.

FORSKER: Geir Helgesen ved Nordisk Institut for Asienstudier i København. Foto: Nordisk Institut for Asienstudie

– Internt i landet bruker myndighetene sanksjonene til å fortelle befolkningen at de vil sørge for at de skaffer måltidene som trengs, men at det ikke er mulig som følge av sanksjonene. Da sier de at de må utvikle nye våpensystemer for å motarbeide USA, sier Helgesen.

Forskeren omtaler sanksjonsregimet som en «nedadgående spiral», ettersom den ønskede effekten har uteblitt. Sanksjonene kan gjøre vondt verre ved at det blir vanskeligere å få nordkoreanerne til forhandlingsbordet, tror Helgesen.

– Verdenssamfunnet burde heller si at de er villige til å inngå i forhandlinger. I Sør-Korea har den nye regjeringen gått inn for samtaler. Det har også kommet lignende signaler fra USA, sier han.

– Spørsmålet er hvordan man får dem til forhandlingsbordet. Nå sier verdenssamfunnet på den ene siden at de vil forhandle, men straffer dem på den andre siden.

PRØVER SEG: På USAs nasjonaldag 4. juli sendte Nord-Korea opp raketten Hwasong-14, som skal ha landet i havet utenfor Japan. Foto: , AP

Kina: – Målet er forhandlinger



USAs president Donald Trump berømmet Kina og Russland for at de stemte for resolusjonen. Landets ambassadør til FN, Nikki Haley, skrøt i etterkant av vedtaket av hvor strenge sanksjonene er.

– Disse sanksjonene rammer dypt, og de vil gi Nord-Koreas ledelse en smak på den nøden de har valgt å utsette det nordkoreanske folk for, sa hun blant annet.

I juni satte Kina foten ned for et forslag om nye sanksjoner mot Nord-Korea, men valgte altså denne runden å stemme for.

Landet har tradisjonelt vært en viktig handelspartner med Nord-Korea, men stanser nå store deler av importen.

Utenriksminister Wang Yi tok på sin side opp viktigheten av forhandlinger da resolusjonen hadde gått gjennom.

– Målet er å igjen forhandle om atomsituasjonen på halvøya, og ved hjelp av forhandlinger lete etter en løsning som sikrer nedrustning og stabilitet, sa han.

Rammer de fattigste

Helgesen viser til at dette er første gang en slik oppfordring om forhandlinger kommer fra så høyt hold i Kina.

– Tidligere har de bare sagt det implisitt. De sier nå til USA og Sør-Korea at de må dempe sine reaksjoner og at begge parter har en aksje i denne opptrappingen, sier han.

Det blir anslått at sanksjonene vil gi Nord-Korea et tap på en milliard dollar i eksportinntekter, et tall som tilsvarer en tredjedel av landets samlede eksportinntekter.

– Eliten vil nok klare seg ganske bra. Det er den fattige delen av befolkningen som vil lide nød, sier Helgesen.