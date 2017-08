FN med nye sanksjoner mot Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd har vedtatt nye sanksjoner mot Nord-Korea etter at Pyongyang testet to nye raketter i juli.

Sanksjonene, som innebærer forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet, ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd, melder BBC.

Forslaget om nye sanksjoner ble lagt inn av USA tidligere denne uken.

Etter de to vellykkede rakett-testene i juli, erklærte Nord-Korea at de nå har våpen som kan rekke til alle deler av USA. Analytikere mener at rakettene i det minste kan nå deler av USA, om ikke hele. Ikke uventet ble testene fordømt over store deler av verden.

VG-spesial: Syv dager i Nord-Korea

Kina stemte for sanksjonene



Kina er Nord-Koreas eneste internasjonale støttespiller, og et av de faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd.

Til tross for at de hadde mulighet for å nedlegge veto mot sanksjonsvedtaket, gjorde de det denne gangen ikke. Tidligere i år valgte dessuten Kina å ikke lenger importere kull fra Nord-Korea. Sør-Korea sa på sin side tidligere i sommer at de ønsker å innlede forhandlinger med naboen i nord, for å stanse konflikten.

UT I DET BLÅ: Nord-Koreas leder Kim Jung UN kan se langt etter penger etter at FNs sikkerhetskomité lørdag vedtok nye sanksjoner mot diktaturet. Her sees han under rakettoppskytingen 4. juli i år. Foto: AP

Kutter eksport med 8 milliarder



De nye sanksjonene kan ifølge BBC redusere Nord-Koreas allerede minimale eksport med en tredjedel. Det lutfattige diktaturet eksporterer råvarer for omkring 25 milliarder kroner årlig. Sanksjonene kan fjerne nærmere 8 av disse milliardene.

VG+: Slik ville en krig mellom Nord-Korea og USA sett ut



Tidligere sanksjoner har imidlertid ikke stoppet Nord-Korea fra å fortsette utviklingen av atomvåpen og missiler som kan frakte disse hele veien til USA.