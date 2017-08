Ekspert: USA spiller «good cop» - «bad cop» med Nord-Korea

Mens Trump går til verbalt angrep på Nord-Korea, prøver utenriksministeren å rekke ut en diplomatisk hånd.

USAs president Donald Trump har varslet at nye trusler fra Nord-Korea vil bli møtt med «ild og raseri som verden aldri har sett maken til».

Utenriksminister Rex Tillerson understreket samtidig at Nord-Korea kan komme seg ut av knipen gjennom forhandlinger – under riktige forutsetninger, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg tror dette er en strategi der Trump spiller «bad cop», mens Tillerson spiller «good cop» og samarbeider med Kina og Russland, sier PRIO-forsker Stein Tønnesson, som er en av de fremste norske ekspertene på regionen Øst-Asia.

– Mens Tillerson lover at USA ikke vil endre regimet dersom Nord-Korea kommer til forhandlingsbordet, truer Trump med ild og raseri.

Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier i København, er enig:

Guam * Øy i Mikronesia i det vestlige Stillehavet som er et amerikansk territorium. Innbyggerne er amerikanske statsborgere. * Øya er 540 kvadratkilometer stor og har en befolkning på litt over 160.000. * USA erobret øya fra Spania i 1898 under den spansk-amerikanske krigen. Under andre verdenskrig var øya okkupert av Japan fra 1941 til 1944. * USA har nesten 6.000 soldater på Guam. Nær en tredel av øya er kontrollert av det amerikanske militære. Både marinen og flyvåpenet har baser på øya. Guam er blitt kalt USAs «permanente hangarskip». * Guam ligger rundt 5300 kilometer fra den amerikanske delstaten Hawaii, og omkring 3400 kilometer sørøst for Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

– Nord-Korea har sagt at de mottar motstridende signaler fra USA. Nord-Korea er egentlig ganske beregnelig. Hvis de føler at de får positive tilbakemeldinger fra omverdenen, er de villige til å snakke, sier han.

Helgesen mener også at USA ikke har vært imøtekommende nok fordi de ikke har gått vært villige til å samtale med regimet tidligere.

– Å gå i dialog med Nord Korea har ikke vært forsøkt på lengre tid, sier han.

– Føler seg presset



Natt til onsdag meldte det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået at Nord-Korea undersøker mulighetene for et angrep mot den amerikanske stillehavsøya Guam, der USA har militærbase.

Tillerson mener imidlertid at årsaken til Nord-Koreas oppførsel er fordi presset fra FN-sanksjonene «begynner å synes», ifølge nyhetsbyrået AP.

Samtidig avviser Tillerson at USA trenger en ny strategi for å håndtere det nordkoreanske regimet. Det skriver han i en uttalelse onsdag formiddag.

– Militært angrep er selvmord

Hverken Tønnesson eller Helgesen tror imidlertid at Nord-Korea vil gjøre alvor av truslene.

– Kim Jong-Un vil beholde makten for enhver pris. Et militæraggresjon mot USA vil fremprovosere en amerikansk reaksjon som vil felle regimet, sier Tønnesson.

– Da kommer USA til å svare, og det vil bety en totalødeleggelse av Nord-Korea. Det vil bli regimeskifte, blodbad og risikoen for at Kina blir involvert er stor. Et kollektivt selvmord er ikke en politikk som noen regjering kan stå inne for, heller ikke Nord-Korea, sier Helgesen.

Det vil være mer positivt dersom Tillerson fastholder at USA er interessert i å gå i dialog med Nord-Korea, mener Helgesen.

TRAPPER OPP: Raketten skal være en Hwasong-14 interkontinental ballistisk missil, ifølge nordkoreanske myndigheter. Nord-Koreas iherdige jag etter å utvikle atomraketter som kan treffe USA nådde tirsdag et nytt høydepunkt da landet truet med å treffe den amerikanske øya Guam.

Flytter fokus fra interne problemer

Den amerikanske presidentens retorikk skiller seg fra forgjengernes mer dempede ordelag.

Onsdag formiddag kom Trump med en ny Twitter-melding:

«Forhåpentligvis trenger vi aldri å bruke denne makten, men det kommer aldri en tid der vi ikke er den mektigste nasjonen i verden», skriver presidenten.

– Jeg tror Trump har valgt en taktikk der han forsøker å «matche» Kim Jong-uns retorikk. Det har ingen amerikansk president prøvd tidligere, sier Tønnesson, som ikke utelukker at strategien kan legge til rette for forhandlinger.

– Kanskje Kim føler at han endelig blir tatt på alvor? Det kan skape en følelse av likeverd mellom de to.

Retorikk-krigen med Nord-Korea kan også være en taktikk Trump bruker for å avlede fokus fra interne problemer i USA, mener Tønnesson.

– Når han ikke klarer å få til ting på hjemmebane, blir det desto viktigere å vise at han har kontroll på utenrikspolitikken. Han kan risikere å bli mer og mer en utenrikspolitisk aktør, samtidig som han mislykkes hjemme, sier han.