Ekspert om Nord-Korea: Stor risiko for krig

Forskningsprofessor Stein Tønnesson mener det er stor risiko for krig mellom USA og Nord-Korea. Han frykter kolossale tap av menneskeliv.

Spenningen mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea har blitt kraftig tilspisset den siste tiden.

Natt til fredag norsk tid siterte NBC News det de kaller høytstående kilder i amerikansk etterretning på at USA forbereder et angrep på Nord-Korea.

Mens Nord-Koreas viseutenriksminister nylig har uttalt at Trumps politikk er mer ondskapsfull enn Obamas. Flere frykter nå en full krig mellom landene, som kan få katastrofale følger for hele Øst-Asia, der millioner av menneskeliv kan gå tapt.

Les også: Satelittbilder viser at Nord-Korea kan være klar for atomtest

Stein Tønnesson, historiker og forskningsprofessor ved PRIO er blant dem som er bekymret for situasjonen.

– Jeg mener det er en stor risiko for krig, som gir grunn til alvorlig bekymring. Men det er ikke det mest sannsynlige scenarioet på grunn av de store konsekvensene, sier Tønnesson til VG.

Ikke på grunn av Trump



Han mener tilspissingen i forholdet mellom Nord-Korea og USA ville skjedd uansett hvem som ble valgt til president i USA. Han viser til at Hillary Clinton og hennes nære rådgivere også var forberedt på en akutt krise mellom USA og det diktatoriske regimet.

BEKYMRET: Forsker Stein Tønnesson ved Prio er bekymret for situasjonen i Nord-Korea. Prio

– Grunnen til det er at det antas at Nord-Korea er i ferd med å skaffe seg evnen til å sende langdistanseraketter over Stillehavet, og at rakettene kan utstyres med atomvåpenstridshoder. Dette er USA svært opptatt av å hindre, sier forskeren.

Unike bilder: Slik er livet EGENTLIG i Nord-Korea

Han forteller at et av hovedmålene i amerikansk sikkerhetspolitikk er å få stanset Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Hovedstrategien er å få Kina til å legge press på Nord-Korea, som Nord-Korea er økonomisk avhengig av. Sammen med USA har Kina, Russland og flere andre land stemt for resolusjoner i FNs sikkerhetsråd som krever stans i atomvåpenprogrammet. Men Kina har vært ganske forsiktige i sine sanksjoner.

Kina frykter forent Korea



Tønnesson forteller at dette er fordi Kina ikke er interessert i et regimesammenbrudd i Nord-Korea.

– De frykter et forent Korea, dominert fra sør, i allianse med USA. Samtidig kan et sammenbrudd føre til store flyktningstrømmer til Kina. Det ligger også en historisk nostalgi fra da de kjempet sammen under Korea-krigen på 50-tallet. Men forholdet mellom de to landene er blitt kraftig forverret i senere tid, sier Tønnesson.

Les også: Nord-Korea tordner mot USA

Denne måneden blir det viktig å få Nord-Korea til å la være å gjennomføre en ny atomprøvesprengning eller nye rakettforsøk, mener han.

– Det spekuleres i om dette kan skje allerede i dag, eller i morgen. I morgen 15. april er det 105 år siden Kim Il-sung ble født. Det kan være at Kim Jong-un vil markere dette militært.

Kan bli vanskelig for USA å unngå konflikt



President Trump kan innkassere en politisk seier dersom han klarer å presse landet til å innstille sine tester, og det er dette Tønnesson håper at vil skje denne måneden.

– Men hvis Nord-Korea gjør som de har pleid å gjøre i slike situasjoner. At de blir tøffere jo mer de presses, og gjennomfører en atomprøvesprengning stikk i strid med alle andres ønsker, så blir det vanskeligere for USA å ikke gjennomføre noen av de truslene de har kommet med, sier forskeren.

I disse dager pågår militærøvelsen Foal Eagle mellom Nord-Korea og USA.

Rapport: Nord-Korea klar til atomtest

– I mars var en viktig del av denne øvelsen å simulere angrep på Nord-Korea, der man koordinerte militæret i Sør-Korea og amerikanske styrker under amerikansk kommando, sier Tønnesson.

Sør-Korea har også gjennomført øvelser på hvordan de skal klare å overleve en krigssituasjon, dersom Nord-Korea tar i bruk kjemiske våpen, atomvåpen eller konvensjonelle våpen, forteller han.

– USA og Sør-Korea har også vært åpne på at de øver på å ta ut ledelsen i Nord-Korea, sier han.

Trump kan «Trykke på knappen»



Situasjonen mellom de to landene ble nylig ekstra tilspisset USA sendte et av sine hangarskip til Sør-Korea tidligere denne uken.

– Det er sannsynlig at det pågår trekantforhandlinger mellom Kina, Nord-Korea og USA. Trolig i form av samtaler mellom Kina og USA, og Nord-Korea og Kina, men ikke direkte mellom USA og Nord-Korea.

Donald Trump: Vurderer militærmakt mot Nord-Korea

Tønnesson mener det er stor nervøsitet på begge sider av konflikten.

– Ved minste tegn til at Nord-Korea vil bruke atomvåpen, så er Trump klar til å «trykke på knappen». Hvis etterretningen tyder på det, må USA handle før Nord-Korea får avfyrt, eller eventuelt drepe ledelsen, slik at de ikke får sendt ordren.

Dersom det skulle bryte ut full krig, vil Nord-Korea tape, men det er også en fare for at de kan ødelegge både den sørkoreanske hovedstaden Seoul og den japanske hovedstaden Tokyo ved bruk av atomvåpen, advarer han.

– Derfor har ingen tidligere president i USA ansett krig mot Nord-Korea som noe man kan gjøre i praksis.

Sørkoreansk korrupsjonsskandale kan bli avgjørende



Samtidig som spenningene øker mellom USA og Nord-Korea kan også en politisk skandale i Sør-Korea være med på å påvirke situasjonen.

I mars ble Sør-Koreas daværende president Park Geun-hye avsatt etter at hun ble stilt for riksrett for korrupsjonsanklager. Hennes tidligere statsminister Hwang Kyo-ahn vil fungere som landets president frem til 9. mai, når det er nyvalg i landet.

– Politikerne som ser ut til å ha størst oppslutning, ønsker en tilnærming der de vil få til økonomisk kontakt med Nord-Korea igjen. Når landet får ny president, vil det bli vanskelig å sette i gang et angrep mot Nord-Korea mot Sør-Koreas ønske, sier Tønnesson.

Kommer til å være nervøs i én måned



Han mener derfor at faren for et angrep trolig vil være over 9. mai.

– Men jeg kommer til å være nervøs for situasjonen i Nord-Korea helt frem til det.

– Jeg frykter at det skal bli slutt på freden i Øst-Asia, som har gjort mye økonomisk og sosial forbedring mulig, sier han.

– Hvor stor mener du faren for krig er?

– Lang under femti prosent, fordi risikoen er så stor. For Nord-Korea vil konsekvensen bli at hele regimet faller. Sør-Korea og Japan risikerer å få hovedstedene sine ødelagt i atomangrep. Det kan føre til kolossale tap av liv.

– Men risikoen er betydelig økt i den nåværende spenningssituasjonen.

Han anslår at faren for krig er på mellom 10–20 prosent. Men presiserer at dette ikke er noen vitenskapelig beregning.