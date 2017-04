Ekspert om Nord-Korea: Jobber med våpen som er ti til hundre ganger kraftigere enn Nagasaki-bombene

Kim Jong-un lo da han viste frem nye avanserte våpen lørdag. Om noen år vil disse våpnene kunne angripe hvor som helst i verden med en enorm sprengkraft, ifølge forsker og kjernefysiker Halvor Kippe.

Den unge diktatoren smilte og lo fra balkongen under lørdagens gigantiske arrangement. Det markerte fødselsdagen til landets tidlige leder og grunnlegger, og Kim Jong-uns bestefar Kim Il-sung.

15. april er kjent som «Solens dag» i Den demokratiske folkerepublikken Korea, som det kommunistiske Nord-Korea kaller seg.

Hvert år arrangeres det en storslått parade, hvor de benytter anledningen til å vise militære muskler.

– Det de viser frem er ikke et bevis på at våpnene funker, men et bevis på hva de jobber med, sier kjernefysiker og seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Halvor Kippe, til VG.

Lørdag var det en rekke nyheter som rullet inn mot slutten av paraden, der landet har som hensikt å vise frem hvilke våpen de sitter på. Blant dem var en ny såkalt ICBM, et interkontinentalt ballistisk missil.

Dersom Nord-Korea lykkes i å ferdigstille et slikt interkontinentalt ballistisk missil vil det kunne ha en rekkevidde på over 10.000 kilometer, ifølge Kippe. Det betyr at den vil være i stand til å treffe USA.

FORSKER: Kippe sier våpnene som ble vist frem under lørdagens parade i Nord-Korea er et bevis på hva landet er i ferd med å utvikle. Foto: Christian V. Tandberg/ FFI

– Et slikt våpen vil gi Nord-Korea en formidabel kjernefysisk slagkraft, mener kjernefysiker og seniorforsker ved FFI, Halvor Kippe.

Så langt har ikke landet gjennomført noen tester av en ICBM, men noe av det viktigste de oppnådde i løpet av fjoråret var motortestene av disse missilene.

Kippe understreker at det vil ta lang tid før Nord-Korea vil være i stand til å bruke dette våpenet.

– Her står de foran årevis med mislykkede tester, men de viser hva de vil prøve på og hva de jobber med å utvikle.

Noe av det som er nytt ved dette våpenet er at det går på fast drivstoff.

– Dette gjør at klargjøringstiden er svært kort, og man slipper å stå i flere timer og tanke opp på forhånd. Man kan bare rulle det ut og fyre opp, noe som selvsagt er vesentlig i en kampsituasjon, forklarer Kippe.

Enorm sprengkraft

Lørdagens våpenframvisning skjer samtidig som forholdet mellom Nord-Korea og resten av verden er på kokepunktet, og en ny nord-koreansk atomvåpentest kan være rett rundt hjørnet. Kippe er overrasket over at Nord-Korea viste frem nye IBCM-er under paraden.

– Det var ikke uventet at Nord-Korea kom med noe nytt, men det var ingen som hadde spådd at de ville vise frem et interkontinentalt ballistisk missil, sier han.

Om landet lykkes med å utvikle en såkalt ICBM vil de være i stand til å angripe med atomvåpen hvor som helst i verden.

NYHET: Nord-Korea viste frem nytt interkontinentalt ballistisk missil under lørdagens parade Pyongyang. Foto: Wong Maye-e , AP

– Nord-Korea jobber nå med å utvikle termonukleære våpen, som typisk kan ha en sprengkraft som er ti til hundre ganger kraftigere enn Nagasaki-bombene. Med missiler med kort klargjøringstid og interkontinental rekkevidde vil det bli vanskelig for motparten å true med kjernevåpen uten å få det samme tilbake, sier Kippe.



Han har hatt følelsen av at landet har hatt en utvikling både når det gjelder missil- og atomvåpen siden 2015.

– Nord-Korea viser en ytterligere økning i antall missilsystemer, som tyder på at de sikter seg inn på et stort kjernevåpenarsenal med stridshoder fordelt på mange ulike leveringssystemer.

Ubåtmissil

Under paraden viste også Nord-Korea frem raketter som kan skytes fra ubåter. Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap er det første gang det lukkede landet viser frem ubåtmissiler på et offentlig arrangement. Disse har de med hell klart å skyte opp tidligere.

UBÅTMISSIL: Disse fryktede ubåtrakettene kan skytes opp usett fra havdypet. Foto: Wong Maye-e , AP

– Ubåtene lager mye lyd, og er enkle å oppdage. De ubåtleverte missilene har kun en regional rekkevidde til å true mål i Sør-Korea og Japan, sier Kippe.

Men de vil likevel være til stor nytte for Nord-Korea.

– Ubåtene gjør at de kan gjengjelde med et kjernefysisk angrep fra ubåtene. Dette gjør det enda vanskeligere å lykkes med et forkjøpsangrep mot Nord-Korea, sier forskeren.

BELTEVOGN: Landmobile versjoner av ubåtmissilet kan fraktes på beltevogner. Foto: Damir Sagolj , Reuters

Under paraden rullet det også inn landmobile versjoner av ubåtmissilet på beltevogner. Rekkevidden på disse er heller ikke banebrytende, ifølge Kippe. Likevel viste paraden at de kan gå på belter istedenfor hjul.

– I Nord-Korea finnes det bare 700 kilometer med asfaltveier. Med en beltevogn er du ikke avhengig av asfalt. Disse kan kjøre i terrenget, som igjen gjør det lettere å gjemme disse våpnene, sier Kippe.

Også denne versjonen går på fast drivstoff, som gjør at den kan skytes opp i løpet av minutter.

– Dette gjør det enda vanskeligere å angripe Nord-Korea, fordi det gjør dem mer robuste, sier forskeren.