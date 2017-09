Ekspert etter nye trusler: – Farlig at Vesten ikke kjenner Nord-Koreas leder

– Vi vet så lite om Kim Jong-un at det er vanskelig å vite om han virkelig er farlig. Vesten bør snarest sørge for å bli kjent med ham, sier Nord-Korea-forsker Geir Helgesen.

Direktøren ved Insitutt for Asiatiske Studier ved Københavns Universitet tror fortsatt det knallharde språket mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong Un handler om ordbruk.

– Jeg tror fortsatt ikke at vi er nær en situasjon som ikke lar seg stanse. Vi har hørt dette før, mellom Kim Jong-uns far og president George W. Bush. De hadde en lignende slåsskamp med ord som de to lands ledere nå har, sier Helgesen.

Forskjellen er at Kim Jong-un er mye mer isolert enn både faren og bestefaren var. Spesielt landets forrige leder Kim Jong-il hadde kontakt med Vesten. Han hadde blant annet besøk av USAs tidligere presidenter Bill Clinton og Jimmy Carter og tidligere utenriksminister Madeleine Albright.

– Fordi vi ikke kjenner ham er han mer uforutsigbart og vanskeligere å tolke. Hvis det er riktig at han truer verdensfreden, må vi finne ut hvem han er. Er han i balanse? Er han farlig. Det er temmelig farlig at vi vet så lite og uhyggelig at Vesten ikke gjør mer for å bli kjent med ham og regimet, sier Helgesen.

Fornærmet fra talerstolen



De siste dagene har Donald Trump og Kim Jong-un overgått hverandre i knallhard, nedverdigende omtale av den andre.

I sin tale til FNs generalforsamling sa USAs president:

– Ingen har vist mer forakt for andre nasjoner og for velferden til sitt eget folk, enn det fordervede regimet Nord-Korea. Rocket Man er på selvmordsoppdrag, sa Trump og la til:

– Hvis vi må forsvare oss, har vi ikke noe annet valg enn fullstendig å ødelegge Nord-Korea.

Han gjentok de knallharde karakteristikkene av Nord-Koreas leder under et valgkamparrangement i Huntsville, Alabama fredag kveld.

– Vi skal ta oss av de slemme folkene, sa USAs president og la til at «rocket man» skulle vært håndtert for lenge siden av tidligere presidenter.

Ordbruken vekket oppsikt og ble fordømt av mange som farlig, upassende og ignorant av flere statsledere.

Kim svarer



Et par dager etter FN-talen svarte Kim Jong-un med å kalle USAs president en mentalt forstyrret, senil gamling.

– Uansett hva Trump kan ha forventet, vil han møte resultater som overgår hans forventninger, sa Nord-Koreas leder og forsikrer at han vil svare på et angrep med voldsom ild.

I Sør-Korea mener departementet for forening av Korea at ingen Nord-Koreansk leder har sendt ut en mer direkte trussel enn denne. Trump har fornærmet Kim fra FN og dermed verdens talerstol og det er han nødt til å svare på. Sør-Koreanerne mener også Kim forsøker å fremstå som en statsmann med sitt direkte angrep på fiendens leder.

Kina ber partene dempe seg



Ordkrigen har fått Nord-Koreas store nabo og viktigste venn Kina, til å be partene vise tilbakeholdenhet. I Japan førte spenningen i regionen til et kraftig fall i dollarkursen.

ISOLERT: Verdens mest isolerte land, med få privatbiler, ikke internet, et knallhardt regime som har lite kontakt med omverdenen. Foto: Annemor Larsen , VG

–Situasjonen på Koreahalvøya er nå alvorlig. Alle relevante parter må vise tilbakeholdenhet, istedenfor å provosere hverandre, sa Lu Kang, talsmann for kinesisk UD fredag.

–Vi tror at den eneste måten å løse krisen på Koreahalvøya på, er gjennom at de relevante partene møter hverandre på halvveien. Kun slik kan man virkelig realisere håpet om fred og stabilitet på Koreahalvøya, sa talsmannen.

Kina har gjentatte ganger bedt om fredsforhandlinger, og antyder at Nord-Korea kan stanse atomvåpenaktivitetene sine dersom USA suspenderer militærøvelsene sine i regione. USA og Sør-Korea har siden 1954 gjennomført stadig mer omfattende militærøvelser i området. Det provoserer Nord-Korea voldsomt.

NORD-KOREA: Hovedstaden Pyongyang med 2,5 millioner innbyggere ligger ved Taedongelven. Ryugyong Hotel rager over byen. Hotellet er en uferdig skyskraper av betong. Overalt i byen er det militære barakker. Foto: Annemor Larsen , VG

Klar over konsekvensene



– Språkbruken demper ikke spenningen, sier Ian Bowers, Asia-forsker som er tilknyttet Institutt for forsvarsstudier, Men han tror heller ikke tøffe ord betyr en markert endring i situasjonen mellom USA og Nord-Korea.

– Forutsetningene for avspenning er der fortsatt og sørger for stabilitet. Den største endringen de siste dagene er sanksjoner som er varslet mot banker som handler med Nord-Korea. Dette er amerikanske sanksjoner som støttes av Kina. Sanksjonene vil ramme Nord-Korea og lederne økonomisk. Det kan vise seg å være virkningsfult i forhold til å stagge regimet. Men det er selvsagt usikkerhetsmomenter. Hvis Nord-Korea gjennomføre en atombombetest i Stillehavet, vil spenningen stige veldig, sier Bowers.

Han mener begge land er veldig klare over konsekvensene hvis de tar i bruk militær makt mot hverandre:

ETTERLYSER KONTAKT: Geir Helgesen, direktør Senter for Asiatiske Studier, Københavns Universitet Foto: Københavns Universitet

– Nord-Korea kan påføre Sør-Korea og spesielt Seoul store ødeleggelser med konvensjonelle våpen. USA og Sør-Korea kan invadere Nord-Korea og styrte regimet hvis de vil, men prisen vil være høy. Militær maktbruk er ikke å foretrekke for noen av partene. Situasjonen er omtrent den samme hvis det er snakk om bruk av atomvåpen, sier Bowers.

Han mener Trump og Kims trusler er en del av spillet. Man truer motparten for å vise muskler og kapasitet. Det fører til avspenning.

Geir Helgesen etterlyser initiativ til kontakt mellom Vesten og regimet i Nord-Korea.

– Kim Jong-un har nok vært i Moskva på besøk. Men Vesten må få i gang en dialog. Vi må sende delegasjoner, finne ut hvem han er. Vi må invitere nordkoreanere til å studere utenlands.Vi må gi befolkningen innsikt i verden utenfor, befolkningen forstår virkningen Kim Jong-uns retorikk har på verden utenfor..

– Regimet har oppdratt befolkningen med et fiendebilde som går tilbake til den japanske kolonimakten og Koreakrigen. For dem er amerikanerne umennesker, sier Helgesen.

