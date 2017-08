Brende fordømmer Nord-Koreas siste rakettoppskyting: – Haster å finne diplomatisk løsning

GJENTATTE OPPSKYTINGER: Forbipasserende ser på nyhetene som viser et enormt kart over Japan og Koreahalvøya i Tokyo den 29. august, like etter at Nord-Korea skøt opp et missil som passerte over Japan. Den japanske presidenten uttalte da at oppskytingen var den største provokasjonen mot Japan på årevis.

Foto:Toshifumi Kitamura

AFP