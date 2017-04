Ber Jimmy Carter å holde seg unna Nord-Korea

Staben rundt president Trump er livredde for at tidligere president Jimmy Carter blander seg inn i konflikten med Nord-Korea.

Fire dager før president Trump overraskende inviterte alle 100 senatsmedlemmen til en briefing om situasjonen på Koreahalvøya tidligere i uken, fikk 92 år gamle Jimmy Carter besøk av toppdiplomaten, Brian Hook, i den tidligere presidentens hjem i Georgia, skriver Financial Times.

Jimmy Carter hadde da bedt Det hvite hus om en oppdatering, og en forklaring på hvorfor president Trump gikk så hardt ut mot det nord-koreanske regimet. Den tidligere presidenten har tidligere operert som offisiell utsending mellom Washington og Pyongyang.



løslot amerikaner



For snart syv år siden dro Jimmy Carter til Nord-Koreas hovedstad, Pyongyang, og forhandlet den amerikanske statsborgeren, Aijalon Mahli Gomez, fri. Amerikaneren ble dømt til åtte års tvangsarbeid etter å ha krysset grensen mellom Sør- og Nord-Korea ulovlig.

Carter dro i 2010 til Nord-Korea på eget initiativ, og besøket var ikke samordnet med amerikanske myndigheter.

Regimet i Nord-Korea var smigret over at en tidligere amerikansk president kom til Pyongyang, og etter at Jimmy Carter hadde hatt samtaler med det nord-koreanske regimets ledere, ble Gomez satt fri og kunne sette seg på flyet ut av Nord-Korea sammen med den tidligere amerikanske presidenten.

ATOM-DREVET: Da u-båten USS Michigan ankom marinebasen i Busan i Sør-Korea, tidligere i uken, skapte det raseri og hevnlyst i det nord-koranske regimet. Foto: REUTERS

Da USA sendte krigsskip og en atomdrevet u-båt inn i koreansk farvann, og Trump-administrasjonen samtidig oppfordret Kina til å legge større press på regimet i Nord-Korea, reagerte Pyongyang med sinne. Deretter ble en amerikansk statsborger nesten umiddelbart holdt igjen på den internasjonale flyplassen i Pyongyang, skriver Financial Times.

Propagandaseier



En tidligere rådgiver på asiatiske spørsmål i Det hvite hus, Dennis Wilder, sier til avisen at Nord-Korea trolig ønsker å få en amerikansk utsending til Pyongyang, for å forhandle om løslatelse av amerikaneren. Regimet i nord ville se på dette som en stor propagandaseier.

- Tanken med en slik plan er å kunne slå en kile mellom Trump-administrasjonen og en prominent amerikaner som er villig til å forhandle direkte med regime i Pyongyang uten noen forbehold, sier Wilder, som indirekte sier at dreier seg om Jimmy Carter, ifølge Financial Times.

Derfor fikk den tidligere amerikanske presidenten besøk fra en utsending fra Trump-administrasjonen.

PRISVINNER: Kong Harald gratulerer tidligere presiden Jimmy Carter med Nobels fredspris i 2002. I midten daværende leder av Nobelkomiteen, Gunnar Berge. Foto: AP

Diplomaten som oppsøkte Jimmy Carter, Brian Hook, var statssekretær i utenriksdepartementet i Bush-administrasjonen, og nå et sendebud som respektfullt og høflig oppfordret sin tidligere president om ikke å kjøre noe solo-løp på Koreahalvøya.

Redd Carter kunne komplisere



Financial Times skriver at Hook forklarte Carter at Trump-administrasjonen er redd for at dette kunne komplisere forsøkene på å legge press på regimet i Nord-Korea.

Fredsprisvinneren, Jimmy Carter, har etter at han gikk av som USAs president i 1980, viet hele sin virksomhet til fredsarbeid. Han har på vegne av seg selv og Carter senteret i Atlanta, flere ganger meklet i konfliktsituasjoner verden over. For denne innsatsen tildelte den norske Nobelkomiteen, Jimmy Carter Nobels fredspris for 2002.