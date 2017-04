Atomdrevet USA-ubåt i Sør-Korea

Her seiler den 170 meter lange amerikanske atomdrevne ubåten inn i havnen i Sør-Koreas nest største by Busan.

Den amerikanske stillehavsflåten skriver på sin Facebook-side at ubåtmannskapet får en velfortjent pause fra livet ombord når de nå får en sjanse til å gå i land og oppleve mennesker og kultur i den sørkoreanske havnebyen.

US Navy kaller besøket i Busan for et rutineoppdrag. CNN skriver at kilder i marinen sier at timingen ikke er tilfeldig. Ubåten seilte inn til Sør-Koreas nest største by samme dag som Nord-Korea feiret forsvarets 85-årsjubileum.

Også det atomdrevne hangarskipet USS Carl Vinson er på vei inn i koreansk farvann sammen med blant andre to japanske militære fartøyer og en rekke mindre amerikanske skip. Hangarskipet skal komme rett fra en øvelse med den japanske marinen.

SENDER SKIP: Donald Trump varslet via Fox at han planla å sende en armada til Korea. Foto: Mandel Ngan , AFP

Nord-Korea har tidligere i vinter reagert sterkt på at det enorme amerikanske skipet som har en rekke kampfly ombord, skal seile i området utenfor Korea.

– Vi skal sende en armada, veldig sterke. Vi har ubåter, veldig sterke, mye sterkere enn hangarskipet. Det kan jeg si deg, sa president Donald Trump til Fox Buisness Networks Maria Bartiromo tidligere i april.

Uvanlig å vise frem utbåter



NKNews er en av anerkjente the Guardians samarbeidsaviser. Avisens ekspert på etterretning John Grisafi, mener det er uvanlig at man viser bevegelsene til en ubåt fordi det går ut over styrken til en slikt fartøy som er å kunne operere i skjul under havets overflate.

– Hovedgrunnen til at en slikt fartøy vises fram, er at det brukes som et verktøy i det offentlige diplomatiet som pågår nå. Man vil vise styrke og samtidig virke avskrekkende på motstanderne, skriver avisen.

USS Michigan har Tomahawk-missiler ombord av samme type som amerikanerne brukte mot flybasen Shayrat i Syria, skriver NKNews. En representant for Korea forsvars- og sikkerhetsforum sier til avisen av ubåten kan bære opptil 154 slike raketter.

Trump har det travelt



New York Times skriver i dag at president Donald Trump har fått hastverk i Korea-spørsmålet fordi nye etterretningsopplysninger og stadig flere eksperter mener at Nord-Korea nå er i stand til å lage nye atombomber hver sjette til syvende uke.

Prøvesprengningen landet truer med å gjennomføre vil være den sjette i løpet av de siste 11 årene. De siste tre har ført til eksplosjoner av Hiroshima-størrelse i fjellene nord-øst i Nord-Korea.

Nord-Korea skal i følge NKNews ha feiret forsvarets 85 årsdag med en militærøvelse i området rundt byen Wonsan som ligger ved kysten øst i landet. I dette området som VG besøkte i februar, har Nord-Korea testet flere missiler som er skutt ut fra ubåter.

Det skal også ha vært feiring av forsvarsjubileet med parader og en fridag over hele landet.

Onsdag skal Trump-administrasjonen holde en briefing i om situasjonen på Korea-halvøya for en stor gruppe senatorer.

