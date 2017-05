Asia-forsker: – Umulig for USA med militære aksjoner mot Nord-Korea

Ny president i Sør-Korea gjør det svært vanskelig for Trump å ta militære grep mot Nord-Korea, mener Asia-forsker Stein Tønnesson.

Like før midnatt lørdag kveld gjennomførte Nord-Korea nok en rakettest - til tross for gjentatte trusler fra verdenssamfunnet. USAs president Donald Trump var nok en gang raskt ute med en skarp reaksjon på provokasjonen. Denne gangen overrasket han mange ved å trekke Russland inn i sin uttalelse.

«Når missilet lander så nært russisk jord, faktisk nærmere Russland enn Japan, så kan ikke presidenten forstå at russerne er særlig fornøyde», står det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Den siste tiden har spenningen mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea vært stor. Det samme har frykten for en krig mellom landene vært, som kan få katastrofale følger for hele Øst-Asia.

FORANDRET: Kinas rolle har blitt viktigere enn den spente situasjonen rundt Nord-Korea og USA, mener Asia-forsker Stein Tønnesson.

I april siterte NBC News det de omtalte som høytstående kilder i amerikansk etterretning på at USA forberedte et angrep på Nord-Korea for å forhindre landet i å gjennomføre en ny atomvåpentest.

Nå er situasjonen en helt annen, mener Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio). 9.mai ble Moon Jae-in valgt til ny president i Sør-Korea, og dette gjør alt vanskeligere for USAs president Donald Trump, ifølge forskeren.

– Etter dette presidentskiftet mener jeg det er umulig for USA å gå til noen form for militæraksjon i Nord-Korea. Sør-Korea vil ikke lenger være med på det, sier Tønnesson.

Langsiktig politikk

Forskeren sa allerede i påsken at han ville puste lettet ut 9.mai hvis Moon Jae-in ble valgt til ny president. Nå som han er på plass i presidentrollen mener Tønnesson at Trumps forsøk på å presse Nord-Korea ved å true med militæraksjon vil være vanskelig å fortsette.

– Vi er tilbake der Obama-administrasjonen var, og igjen hviler hele presset på sanksjoner. Det har ikke virket, og vil sannsynligvis ikke virke fremover heller, sier han.

Tønnesson mener den eneste mulige løsningen som nå peker seg ut er den nye sørkoreanske presidentens solskinnspolitikk. Den dreier seg om å få Nord-Korea til å åpne opp for økonomisk samarbeid og kulturell kontakt, som på lang sikt vil endre situasjonen og samfunnet i Nord-Korea.

– Den innebærer også at man må slutte å true Nord-Korea for at de skal føle seg tryggere. Spørsmålet er om Trump-administrasjonen er så fleksibel at den kan være med på det, sier Tønnesson.

Det mener han imidlertid er tvilsomt.

– Det er en politikk som krever tålmodighet, og tålmodighet er ikke noe som karakteriserer Trump, legger han til.

Christopher Robert Hill ledet USAs delegasjon i forhandlinger med Nord-Korea. Han var nylig i Oslo, og så med bekymring på den aggressive tonen Donald Trump har anlagt i spørsmålet rundt Nord-Korea.

– Et slag i ansiktet på Kina

Prio-forskeren mener presidentskiftet har ført til store endringer og at det viktigste nå er forholdet mellom Nord-Korea og Kina. Etter lørdagens rakettest krever USAs president Donald Trump hardere sanksjoner mot det isolerte regimet.

– La denne siste provokasjonen fungere som en anmodning til alle land om å innføre strengere sanksjoner mot Nord-Korea, heter det i en kort uttalelse fra Det hvite hus søndag.

For USA er det ikke mye de selv kan gjøre på den fronten, mener Tønnesson.

– USA kan ikke gjennomføre effektive sanksjoner mot Kim Jong-Un uten kinesisk deltakelse. Kina står for 80 prosent av handelen med Nord-Korea. USA har ingen, sier han.

Den siste rakettesten til Nord-Korea kom samtidig som Kinas president Xi Jinping mottar nesten tretti lands ledere i et internasjonalt forum i Beijing om Kinas storstilte silkeveisprosjekt som skal fremme handel mellom Asia og Europa. Kim Jong-Uns siste test har forstyrret toppmøtet, der også nordkoreanske representanter er med. Det øker sannsynligheten for at Kina vil gå inn for et nytt sanksjonsvedtak i FNs sikkerhetsråd, mener Tønnesson.

– At den siste rakettutskytingen skjedde rett før Xi Jinpings store konferanse er et slag i ansiktet på Kina, sier han.