Analytikere: Nord-Koreas siste rakett kunne nådd USA

Nyheten kommer samme dag som Nord-Korea varsler «viktig kunngjøring» - og USA feirer nasjonaldagen sin.

Etter å ha avfyrt en rakett med svært lang rekkevidde natt til tirsdag, fortalte Nord-Korea at Kim Jong-un vil komme med en «viktig kunngjøring» på den statlige radiokanalen, melder det sør-koreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Analytikere mener missilet Nord-Korea testet på den amerikanske nasjonaldagen, har kapasitet til å nå USA. Det er i så fall første gang et av missilene deres kunne nådd så langt.



Landet i Japan



Missilet skal ha blitt avfyrt fra en provins nær grensen til Kina. Ifølge Sør-Koreas president Moon Jae-in kan missilet ha vært et intekontinentalt ballistisk missil.

Det uidentifiserte missilet skal ifølge Sør-Koreansk militære ha flydd over 930 kilometer før den landet i havet i det som er Japans økonomiske sone, skriver nyhetsbyrået.

Oppskytingen er den 11. så langt i år, og ifølge BBC hadde trolig dette siste missilet langt større rekkevidde enn de foregående.

President Trump var tidlig ute med å kommentere oppskytningen.

Shea Cotton, en etterforsker ved James Martin Center for Nonproliferation Studies i California, mener utskytningen bevisst var lagt til å sammenfalle med USAs nasjonaldag.

– Det er allerede fjerde juli i Nord-Korea. Jeg mistenker at de skyter opp litt fyrverkeri i dag nettopp på grunn av det, skrev han på Twitter.

– Ingen trussel mot USA



I en uttalelse fra Pacific Command, som har ansvar for USAs militære operasjoner i Asia og Stillehavs-regionen, heter det at missilet fløy i 37 minutter, men at det ikke utgjorde en trussel mot Nord-Amerika.

David Wright i Union of Concerned Scientists, sier tilgjengelig informasjon tyder på en økning i rekkevidden på Nord-Koreas missiler. Han sier at raketten kan ha nådd en høyde på mer enn 2.800 kilometer.

– Dersom meldingene stemmer, så kan det samme missilet nå en maksrekkevidde på 6.700 kilometer i en standard bane, sier Wright. Han sier at det er en rekkevidde som kan bety at missilet teoretisk sett kan nå Alaska.

Trump twitret



Like etter meldingene om prøveskytingen, gikk president Donald Trump til twitter for å uttrykke sin frustrasjon.

– Har ikke denne fyren noe bedre å gjøre med livet sitt? spør Trump retorisk.

– Det er vanskelig å tro at Sør-Korea og Japan vil finne seg i dette så mye lenger. Kanskje Kina legger tungt press på Nord-Korea og får slutt på dette tullet én gang for alle! fortsetter han i neste melding.

Henvisningen til Kina er ikke tilfeldig. Landet er tradisjonelt sett det som har mest innflytelse på Nord-Korea, og Trump er avhengig av deres støtte for å komme noen vei. Ifølge New YorkTimes' kilder i administrasjonen har presidenten advart Kina om at USA er klar til å handle på egenhånd for å legge press på myndighetene i Nord-Korea.